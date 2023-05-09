الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بينها مناقشة ديوان "آخر سحابة صيف".. أمسيات ثقافية وفنية الليلة

آخر سحابة صيف
آخر سحابة صيف

يحتشد اليوم الثلاثاء التاسع من مايو الجاري، بالعديد من الأنشطة الفنية والثقافية. ففي السادسة والنصف، يواصل مركز الإبداع الفني التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، بساحة دار الأوبرا المصرية، عروض فعاليات الدورة التاسعة والأربعين لمهرجان جمعية الفيلم والتي تستمر حتي 20 مايو الجاري.

ويعرض الفيلم الروائي الطويل “حامل اللقب”، للمخرج هشام فتحي، ويلي العرض ندوة لمناقشة الفيلم. 

و"حامل اللقب"، من إنتاج عام 2022، بطولة كل من دينا الشربيني، هشام ماجد، محمد سلام، أحمد فتحي، وليلي عز العرب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول لاعب كرة قدم، يتوهم بأعراض الحمل، وما يتخلل هذه الأعراض من مواقف كوميدية.

 

ــ آخر سحابة صيف في مكتبة البلد

في سياق متصل، وفي تمام السابعة مساء، يعقد بمكتبة البلد لقاء لمناقشة وتوقيع ديوان “آخر سحابة صيف”، للشاعر المترجم محمد سالم عبادة، ويناقش الديوان كلا من: المترجم الشاعر أسامة جاد، الشاعر محمود سلام، ويدير اللقاء الإعلامي خالد منصور.

وكان ديوان “آخر سحابة صيف”، للشاعر محمد سالم عبادة، قد صدر عن مركز نهر النيل للنشر، العام الماضي 2022. والديوان هو التجربة الرابعة لمؤلفه، وينتمي إلي قصيدة العامية المصرية.

 

ــ جيرمانيا جونسون في مركز الإبداع الفني

وفي السادسة والنصف، وضمن فعاليات نادي الإبداع السينمائي، يعرض بمركز الحرية للإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالإسكندرية، الفيلم الروائي الطويل Jeremiah Johnson أو “جيرمانيا جونسون”، ويلي العرض ندوة يقدمها ويديرها الناقد الفني محمد كمال مبارك. 

وفيلم “جيرمانيا جونسون”، من إنتاج عام 1972، ومن إخراج سيدني بولاك. بطولة روبرت ريدفوردديلي بولتون، جوش ألبي، وآن ماكليري.

يسبقها في الخامسة مساء، وعلي مسرح مركز الربداع الفني، عرض لمسرحية “أربعة جدران آيلة للسقوط”، والذي تقدمه فرقة مسرح كلية الأسنان بجامعة الإسكندرية.

مناقشة ديوان آخر سحابة صيف مكتبة البلد مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا مركز الحرية للإبداع الفني بالإسكندرية أبرز أنشطة صندوق التنمية الثقافية

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