الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ بيئة يكشف جهود الدولة للحفاظ على الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية

أحد الشواطئ
أحد الشواطئ

قال عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن ارتفاع سطح البحر هو ظاهرة في العالم كله وليس مصر فقط، نتيجة ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب التغيرات المناخية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامية ريهام السهلي، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مستوى سطح البحر يرتفع بنسبة 4.5 ملليمتر في السنة، مشيرًا إلى أن الدولة تلجأ لتعزيز الشواطئ لمواجهة التغيرات المناخية.

وتابع، أن اهتمام مصر بالشواطئ، للحفاظ على الناس وممتلكاتهم، والثروة السمكية، ومنع انتقال الناس لأماكن أخرى، وكذلك استثمارات المواطنين وللحفاظ على النظام البيولوجي، وهذا من باب التكيف مع آثار التغيرات المناخية والذي أكده مؤتمر المناخ "كوب 27".

أهم المشروعات التي نفذتها الدولة للحفاظ على الشواطئ

وأكد أن مصر نفذت مشروعات في المناطق الساحلية للحفاظ على الشواطئ ومنها في كفر الشيخ، والإسكندرية، ورشيد، وغليون، ومدخل المنصورة، مشيرًا إلى أنه يتم تنفيذ فكرتين الأولى في البحر الأحمر، يتم التوسع في زراعة أشجار المانجروف على الشواطئ لأنها تقلل التلوث وتقلل عوامل التعرية، والأمر الثاني هو وضع مصبات من الكتل الخرسانية، أو لتغذية  الشواطئ بالرمال في المناطق المنحدرة والتي كان يقوم الطمي مقامها قبل السد العالي.

عبدالمسيح سمعان التغيرات المناخية الشواطئ المشروعات المناطق الساحلي البحر الاحمر

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