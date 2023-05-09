الثلاثاء 09 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: استمرار معارض أهلا رمضان حتى نهاية عيد الأضحى المبارك

محافظ الغربية في
محافظ الغربية في أحد معارض أهلا رمضان

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن معارض أهلًا رمضان مستمرة حتى نهاية عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، جاء ذلك خلال تفقده، مساء اليوم، لمعرض السلع الغذائية بحي أول طنطا بأرض البوريفاج.

وأشاد المحافظ خلال تفقده للمعرض بتنوع المنتجات وجودتها وتغطيتها لكافة الاحتياجات الأساسية التي تهم المواطن، وخاصة السلع الغذائية الأساسية كالأرز، السكر، الزيت،السمن وبيض المائدة، موجهًا مديرية التموين بزيادة المعروضات من اللحوم الطازجة وخاصة مع قرب حلول عيد الأضحى، كما وجه مديريات الطب البيطري والصحة والتموين بمواصلة الحملات اليومية على كافة المنافذ والأسواق والسلاسل التجارية للتأكد من جودة السلع وتوافرها، وعدم المغالاة في أسعارها.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين، وممدوح النجار رئيس حي أول طنطا، والدكتور محموج عيسى رئيس حي ثان طنطا، وإسلام النجار رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ.

محافظ الغربية في أحد معارض أهلا رمضان
محافظ الغربية في أحد معارض أهلا رمضان
أحد معارض أهلا رمضان
أحد معارض أهلا رمضان
محافظ الغربية في أحد معارض أهلا رمضان
محافظ الغربية في أحد معارض أهلا رمضان
محافظ الغربية في أحد معارض أهلا رمضان
محافظ الغربية في أحد معارض أهلا رمضان
رحمي استمرار معارض أهلا رمضان حتى نهاية عيد الأضحى المبارك الاحتياجات الأساسية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية التحفظ على الكمية التنمية المحلية القيادة السياسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية توجيهات القيادة السياسية

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