"الاتصالات": الذكاء الاصطناعي بدأ قبل 60 عاما

قال الدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي متقدمة للغاية وقدرتها أكبر من أشياء أخرى، ولكن نستطيع التحكم فيه، لافتًا إلى أن كل آلة مهما كانت لا تعمل إلا بواسطة الإنسان من خلال البرنامج وبالتالي لا تتصرف من نفسها.

وأضاف "طنطاوي"، خلال لقاء عبر تطبيق " زووم "، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي ، أن الهدف من اختراع الكمبيوتر كان في الأساس لمعالجة البيانات مثل التعداد السكاني، ولكن تطور بعد ذلك بحيث يقوم الحسابات.

ولفت إلى أن الذكاء الاصطناعي ظهر منذ 60 عاما، وبرمجتها تختلف عن برمجة الحسابات العادية، فالبرمجة العادية تعتبر سلسلة من الأوامر للماكينة، بينما الذكاء الاصطناعي لم ينفع معه هذه الطريقة.