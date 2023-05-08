الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قائد فاغنر: استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت

باخموت
باخموت

قال يفغيني بريجوزين، رئيس قوات فاجنر الروسية، الاثنين، استلمنا الذخيرة وبداية قتال عنيف في باخموت، زاعما أن موسكو وافقت على تقديم المزيد من الأسلحة بعد أن هددت المجموعة بمغادرة باخموت.

وتصاعدت التوترات الأسبوع الماضي بين يفجيني بريجوزين، رئيس فاجنر المجموعة شبه العسكرية الروسية والمسؤولين الروس عندما هدد رئيس فاجنر بسحب قواته من باخموت إذا لم تزود وزارة الدفاع الروسية التنظيم بالأسلحة اللازمة للاستمرار، كما يسيطر فاجنر والقوات الروسية على 90 بالمئة من المدينة المدمرة.

وأضاف بريجوزين الأسبوع الماضي:"أناشد سيرجي شويجو بطلب لإصدار الذخيرة على الفور، واتخاذ قرار بشأن جدوى الاستمرار في تمركز وحدات في مستوطنة فبخموت ، في ظل النقص الحالي في الذخيرة. 

وتابع بريجوجين، أنه كانت هناك إصابات "غير مجدية وغير مبررة" بسبب نقص الإمدادات.

الجمعة، زاد رئيس فاجنر من تهديده بتحديد موعد للانسحاب في 10 مايو إذا لم يتم توفير الأسلحة والذخيرة المطلوبة، وكانت خطوة بريجوزين مفاجئة للعديد من المراقبين لأنها كانت تهديدًا واضحًا ومباشرًا للقيادة العسكرية الروسية العليا.

وقال البيان "لقد وعدنا بتزويدنا بالذخيرة والأسلحة بقدر ما نحتاج لمواصلة الإجراءات، كما أشار بريجوزين أيضًا مُنح سلطة القتال "على النحو الذي نراه مناسبًا".

وبدأت تهديدات فاجنر الأخيرة في كشف الخلاف داخل وزارة الدفاع الروسية، حيث اتهم بريغوزين باستمرار القيادة العسكرية النظامية بـ "خيانة" قواته من خلال حجب الذخيرة. 

وظهر الخلاف بين فاجنر والجيش النظامي عندما لم يشر البيان الصادر عن فاغنر بشأن الاستيلاء على سوليدار إلى الجيش أو يُصدق عليه. وظهور الاقتتال الداخلي علنيًا منذ ذلك الحين ومن المؤكد أنه سيكون مصدر إحراج لروسيا في مواجهة الناتو وحلفائه الغربيين.

وعلى الرغم من استدعائه سابقًا لوزير الدفاع وكبار قادة القوات المسلحة في منشور على تويتر، لا يزال من الواضح أن بريغوزين مؤثر ليس فقط في الكرملين ولكن أيضًا مع بوتين.

باخموت الذخيرة عنيف روسيا

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