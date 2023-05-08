ريهام الشبراوى: الدراما توصل رسائل للحوار الوطنى كقضية الوصاية

قالت ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إن عمل اللجنة متداخل في قضاياها مع بقية اللجان، مثل التعليم والشباب والصحة والمشكلة السكانية.

وأضافت خلال حوارها ببرنامج "كلام في السياسة"، مع الإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن اللجنة ستتحدث عن ثلاثة محاور، وهي الطلاق، والعنف الأسري، والعنف الإلكتروني وهو جديد على مجتمعنا المصري.

مشكلة الطلاق تؤثر على الطفل وهو نواة المجتمع

وأكدت أن مشكلة الطلاق تؤثر على الطفل، والذي يعد نواة المجتمع، وهو مستقبل الدولة والأولى بالحماية، وكل ما يترتب على الطلاق من الحضانة والرؤية والنفقة ستتم مناقشته في اللجنة.

وأشارت إلى أن هناك رسائل توصلها القوة الناعمة الدراما للحوار الوطني، مثل قضية الوصاية التعليمية على الأطفال، التي كانت محور مسلسل "تحت الوصاية"، مؤكدة أنها كانت مشكلة مدرجة في ملفات الحوار الوطني.