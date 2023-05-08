أبوعبلة يكشف تطورات حالة متولى وموعد انتظامه فى التدريبات

خاض محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانًا استشفائيًّا في «الجيم»، على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

من جانبه قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، إن حالة اللاعب الصحية جيدة، وأدى تدريبات استشفائية تمهيدًا للمشاركة في المران الجماعي.

وأوضح طبيب الفريق أن متولي سوف يبدأ الانتظام في التدريبات الجماعية للفريق بداية من الغد.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها مساء الجمعة المقبل في تونس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل بدأ عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق، والتي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

قال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عمرو السولية انتهى من برنامجه التأهيلي والعلاجي الذي أداه منفردًا للتخلص من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الخلفية.

وأوضح أبوعبلة أن اللاعب بدأ اليوم المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق بشكل تدريجي بعد تعافيه من الإصابة.

وعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقد جلسة مع الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق، وذلك على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم اليوم الإثنين على ملعب التتش بالجزيرة.

وحرص كولر على الاستماع لتقرير طبيب الفريق حول الحالة الطبية للاعبين وكذلك حالة المصابين، وذلك في إطار التحضيرات الأخيرة قبل السفر إلى تونس.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الترجي التونسي والمحدد لها، مساء الجمعة المقبل في تونس، ضمن ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.