"حياة كريمة" تنقذ سكان قرية "بندار الغربية" في سوهاج

عانى سكان قرية «بندار الغربية» التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، من عدم وجود أسطوانات الغاز وتسبب ذلك في الكثير من المشاكل والمتاعب للسكان، لكن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاءت بالخير وقامت بتوصيل خطوط الغاز الطبيعي لجميع المنازل بالقرية، بمثابة حلم لدى السكان بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم.

حلم بعيد المنال تحقق بفضل الرئيس

«جمال أحمد»، يقطن في قرية «بندار الغربية» التابعة لمركز جرجا بمحافظة سوهاج، عانى كثيرًا خلال السنوات الماضية بسبب قلة الخدمات الموجودة بقريته، وذلك كلف سكان القرية الكثير من الجهد والمال لإتمام ما يريدون، وتمنى فقط أن يأتي شيء يخفف أعباء الماضي عن كهل المواطنين، وأثناء جلوسه في منزله تفاجأ بفريق ميداني تابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يقوم برصد مشاكل السكان داخل القرية، ومن ثم قاموا بتطوير وإحلال جميع الخدمات الموجودة بالقرية.

وقال جمال لـ«الدستور» إن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعمل على تخفيف أعباء الحياة من على كاهل المواطنين وسكان القرية، من خلال ما تقدمه من خدمات أساسية يعتمد عليها الجميع في حياتهم اليومية، وذكر أن من تلك الخدمات ترميم المنازل المتهالكة، وتطوير البنية التحتية فى القرية، بما يتضمنه من إصلاح الطرق، ومد خطوط الكهرباء والمياه والغاز الطبيعى لجميع المنازل، إلى جانب تطوير المجال الطبى، والذي يتضمن إنشاء وحدات صحية مزودة بأحدث الأجهزة لخدمة المرضى في القرية.

وأضاف أن العديد من أهالي القرية كانوا يفتقرون إلى تلك الخدمات، لكن بعد دخول «حياة كريمة» للقرية تبدلت حياتهم إلى الأفضل، بعدما قامت المبادرة بتوصيل خطوط الغاز الطبيعى لجميع المنازل، وكان ذلك بمثابة حلم كبير لدى سكان القرية بسبب صعوبة الحصول على أسطوانات البوتاجاز، وحدوث مشادات بينهم فى بعض الأحيان من أجل الحصول على أسطوانة واحدة لطهي الطعام، مختتم بتوجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما قدموا الكثير من المساعدات لسكان القرية وارتقت بهم لأعلى مستويات الرقي والتقدم، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة سكان الريف المصري ووفرت لهم الحياة الهادئة.