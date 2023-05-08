أحد المستفيدين من «حياة كريمة»: المبادرة تيسرعلى الأهالى حياتهم اليومية

اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بتوفير جميع الخدمات التي يعتمد عليها السكان داخل القرى النائية بشكل أساسي في حياتهم اليومية ، وقامت المبادرة بتوصيل الغاز الطبيعي ومياه الشرب للمنازل داخل تلك القرى بعد ترميمها، وذلك لتوفير حياة هادئة خالية من القلق والتوتر لسكان تلك القرى.

المبادرة تُيسرعلى الأهالى حياتهم اليومية

«محمد خيرى»، يعيش في قرية «قته» التابعة لمركز نصر النوبة فى أسوان، عانى هو سكان القرية كثيرًا بسبب قلة الخدمات المقدمة إليهم ، وتهالك الخدمات القديمة والتي أستمرت معهم لسنوات طويلة بدون أي إصلاح، وتمنى فقط أن تتواجد الخدمات التي توفر الحياة الهادئة لسكان القرية، وبين ليلة وضحاها أتت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحقيق أحلام سكان القرية من خلال تطوير وإحلال جميع الخدمات التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليومية بشكل أساسي.

وقال «محمد» لـ«الدستور» إن مبادرة «حياة كريمة» نجحت فى الارتقاء بمعيشة السكان داخل القرية وجميع القرى النائية والأكثر فقرًا واحتياجًا على مستوى الجمهورية، وحولتها إلى حياة أفضل بشكل كبير وملحوظ، بعدما طورت جميع الخدمات التي يعتمد عليها السكان في حياتهم اليويمة، وذكر أن في الماضي كان أهالى القرية يعانون من انعدام مختلف الخدمات الحياتية، سواء التعليم أو الصحة أو المرافق الخدمية المختلفة من مياه وصرف صحى وكهرباء، لكن بعدما جاءت مبادرة «حياة كريمة» قامت بتوفير كل تلك الخدمات وقدمت كل سبل الراحة والرعاية للسكان.

وأضاف أن خدمات «حياة كريمة» لم تقتصر على الأساسيات من مياه نظيفة وكهرباء وصرف صحي لجميع المنازل، بل قامت المبادرة بتوصيل خطوط الغاز الطبيعى لعدد كبير من المنازل، بعد تجديدها، وأوضح أن توصيل الغاز يعد من أهم الخدمات التى قدمتها مبادرة «حياة كريمة» لسكان قريته ، لأنهم عانوا على مدار سنوات طويلة من أجل الحصول على أسطوانة بوتاجاز التي كاان غير متوافره، لكن توصيل خطوط الغاز الطبيعى إلى المنازل أراح قلوب الأهالى، ورحمهم من المعاناة فى الحصول على أسطوانات البوتاجاز، مختتم بتوجه الشكر للقائمين على المبادرة بعدما ارتقوا بالسكان إلى أعلى مستويات الرقى ، وقدموا الكثير من الخدمات التي توفر لهم الحياة الهادئة، كما وجه الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على تلك المبادرة التي غيرت حياة سكان الريف المصري إلى الأفضل.