دراسة توضح دلالات تسلم مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمى لمكافحة الإرهاب

نشر المرصد المصري، التابع للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، دراسة بعنوان: تأكيد الدور.. دلالات تسلم مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب"، أنه تسلمت مصر رسميا يوم 4 مايو 2023 الرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، أثناء مشاركتها في فعاليات الدورة 21 لاجتماع اللجنة التنسيقية للمنتدى المنعقد بالقاهرة، بحضور أكثر من 150 من كبار المسئولين والمعنيين بملف محاربة الإرهاب، ويأتى ذلك انطلاقا من أهمية الدور الذي تضطلع به مصر في ملف مكافحة الإرهاب، وتأكيدًا على نجاح التجربة المصرية وتحولها إلى نموذج رائد في محاربة هذه الظاهرة على كافة المستويات إقليميًا ودوليًا.

وأكدت الدراسة، أنه يعد مؤشرًا على ثقة شركاء مصر الدوليين في دورها الريادي وما تقوم به من جهود حثيثة في دحر ومعالجة ظاهرة الإرهاب على المستويين الإقليمي والدولي، من خلال مشاركتها الفعالة في الجهود الدولية المبذولة في هذا الصدد والتي كانت محط إشادة العديد من التقارير والمؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب.

وتطرقت الدراسة لأهمية تولي مصر الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، منها أنه يعد المنتدى أحد أهم الآليات الدولية المعنية بمحاربة الإرهاب، ويأتى ترؤس مصر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب انعكاسا لمشاركتها الفعالة في أعمال المنتدى خلال السنوات الفائتة، كذلك تضاف مشاركة مصر في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، إلى جملة المؤشرات الدالة على النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في هزيمتها للإرهاب وحظيت بإشادة العديد من دول العالم، كما يأتى ترؤس مصر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب؛ تأكيدًا على فاعلية جهود الدولة المصرية في نهج محاربة الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.

ونوهت الدراسة إلى الأولويات الملحة من تولى مصر للرئاسة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، بالتزامن مع مجموعة التحديات الضخمة التي يشهدها العالم مؤخرًا، ومن أبرزها استمرار تهديد تنظيم داعش، وتصاعد خطر الإرهاب في إفريقيا، وتفاقم المخاطر الإرهابية في منطقة الساحل الإفريقي على وجه الخصوص، وتصاعد الخطر الإرهابي في الفضاء الإلكتروني، واستمرار ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأكدت الدراسة، أنه تأتي رئاسة مصر المشتركة مع الاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب انعكاسا لجهودها المستمرة في محاربة الإرهاب مع شركائها الدوليين، وتتويج لمشاركتها الفعالة في تطويق ودحر الخطر الإرهابي على المستويين الإقليمي والدولي، علاوة على أنها تضاف إلى جملة المؤشرات الدالة على النجاحات التي حققتها الدولة المصرية في هزيمتها للإرهاب والتي حظيت بإشادة العديد من دول العالم.