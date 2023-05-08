السجن 15 عامًا لمتهم بابتزاز فتاتين على فيسبوك بسوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج في حكمها الصادر، الاثنين، متهم "ع.ا.م" بالسجن 15 عامًا في اتهامه ابتزاز فتاتين والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بهما، وإفشاء أمور مخدشة للشرف، بنشر صور خاصة لهما على موقع فيسبوك بمركز المنشأة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد أحمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

تعود أحداث القضية إلى 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تقدمت المجنى عليهما ببلاغ ضد المتهم مفاده أنه يقوم بتهديدهما بنشر صور خاصة لهما، وإفشاء أمور مخدشة للشرف على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بسبب خلافات بينهما، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة أقوال المبلغتين، وتم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب بالواقعة وتمت إحالة القضية الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.