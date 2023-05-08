استشاري تربوي للأمهات: لا تعاقبي ابنك على أخطائه في المدرسة

حذرت الاستشاري النفسي والتربوي الدكتورة إيمان الريس، الأمهات من معاقبة أبنائهم على الأخطاء التي يرتكبوها خلال يومهم الدراسي.

وقالت خلال حديثها ببرنامج "البيت" المذاع على فضائية "الناس": "الابن أخطأ في المدرسة وأخذ عقابه من المدرسة، دور المنزل التوجيه للصح، وليس الاستمرار في توقيع العقوبة".

وأردفت: "الطفل يعاقب في المكان الذي أخطأ فيه، وعقوبة واحدة للخطأ كافية، لكن الآباء يعددون العقوبات لخطأ واحد، بعض الآباء والأمهات يقولون ابني كذب فحرمته من الموبايل والنادي وقعدته لوحده، أقولها كده معتقل".

ولفتت “الريس” إلى أن الابن الذي يعتاد على العقاب، يكون بلا شخصية ويتعود على الإهانة، لذا من الخطورة في التربية تكرار العقاب بكثرة.

وأردفت: "لابد من التدرج في العقاب بحسب السن والنوع، ويجب بداية استخدام التحفيز بالثواب، ولو عمل حاجة كويسة أخليه طاير في السما".