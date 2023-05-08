الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 متهمين بسرقة الدراجات النارية في المطرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة المطرية الجزئية، اليوم الإثنين، بحبس 3 أشخاص، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامهم بسرقة الدراجات النارية بمنطقة المطرية، واستعجلت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة والمتهمين.

وأقر المتهمون أمام جهات التحقيق بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقة الدراجات الناريه بمنطقة المطرية بغرض بيعها والتربح والكسب الغير مشروع منها .

بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لقسم شرطة المطرية تفيد بسرقة دراساتهم النارية وبإجراء التحريات الأمنية اللازمة تم تحديد هوية المتهمين وضبطهم وأقروا بإرتكاب وقائع السرقة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق. 

حبس نيابة سرقة المطرية متهمين

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