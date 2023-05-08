مرصد الكهرباء: أقصي حمل مسائي اليوم بلغ 27300 ميجاوات

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، عن أن أقصى حمل مسائي اليوم الإثنين، يبلغ نحو 27300 ميجاوات.

وأشار المرصد في بيان له، إلى أنه لم يتم خفض أي أحمال أمس الأحد، سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيف أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وذكر المرصد في نشرته، أن الحمل الأقصى المتوقع مساء اليوم يبلغ نحو 27300 ألف ميجاوات.

كما أشار الجهاز إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس نحو 17 ألفا و309 ميجاوات، موضحا أن متوسط انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون المكافئ بلغ 446.94 جرام/ كيلووات ساعة.

ونوه المركز القومي للتحكم، إلى أن مؤشر حالة الحمل ظَهر اليوم باللون الأخضر، وهذا يعني أن (الاستهلاك أقل من الإنتاج) منذ منتصف الليل، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم