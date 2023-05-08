الأهلى يدعو وزير الرياضة لحضور افتتاح بطولة الكئوس الإفريقية لكرة اليد

وجه نادي الأهلي الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، لحضور حفل افتتاح بطولة كأس الكئوس الإفريقية لكرة اليد «رجال وسيدات»، المقرر إقامته في السادسة مساء غدٍ الثلاثاء بصالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

يحضر حفل الافتتاح الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، والدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، ومنصورو أريمو رئيس الاتحاد الإفريقي، ومسئولو الاتحاد المصري لليد.

وعقدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة، برئاسة محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة، اجتماعًا مطولًا اليوم بحضور رؤساء اللجان، من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات الخاصة بحفل الافتتاح، الذي يتضمن عددًا من المفاجآت.

واطمأنت اللجنة العليا أيضًا على الترتيبات الخاصة بتدريبات الفرق المشاركة وكل الأمور المتعلقة بالإقامة والانتقالات. ووجهت اللجنة بضرورة توفير كل طلبات الفرق المشاركة.

واستضافت صالة الأمير عبدالله الفيصل مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، حيث توج الفريق باللقب للمرة الثالثة في تاريخه، وحجز مقعده في بطولة كأس العالم للأندية «سوبر جلوب».

‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎‏‎الخطيب يهنئ أبطال اليد بالسوبر الإفريقي

وحرص محمود الخطيب، رئيس نادي الأهلي، على تهنئة لاعبي الفريق الأول لكرة اليد وجهازهم الفني والإداري والطبي بمناسبة الفوز ببطولة السوبر الإفريقي، والذي جاء بعد أيام من حصول الفريق على بطولتي الدوري والكأس.

وعبَّر رئيس النادي عن تقديره للجهد الكبير الذي تبذله منظومة الفريق هذا الموسم وإصرار اللاعبين على استعادة الانتصارات وتحقيق البطولات على المستويين المحلي والقاري.

وأشاد بالعروض المتميزة التي يقدمها اللاعبون، واللعب بروح الفانلة الحمراء وإسعاد جماهير الأهلي، التي كان لها دور كبير كعادتها في انتصارات الفرق الرياضية، وهي الجماهير الوفية التي لم تتخلَّ يومًا عن ناديها في كل المواقف.

وأكد الخطيب ثقته الكبيرة في كل عناصر كرة اليد، ووجه لهم التحية، وطالبهم بمضاعفة الجهد واستمرار التركيز، والحفاظ على مسيرة الانتصارات على كل المستويات.