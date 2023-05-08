الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

توني كروس: واثقون في خبراتنا.. والدفاع هو مفتاح الفوز أمام السيتي

كروس
كروس

أعرب توني كروس، لاعب ريال مدريد الإسباني، عن ثقته في قدرة فريقه على تخطي عقبة مانشستر سيتي الإنجليزي، في اللقاء المقرر إقامته ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويستضيف النادي الملكي نظيره السيتي على ملعب “سانتياجو برنابيو”، غدًا الثلاثاء في إطار مباريات نصف النهائي.

وقال “كروس” خلال مؤتمر صحفي: “يجب أن نلعب بشكل جيد وتسجيل الأهداف وأن نكون مركزين في الدفاع ضد فريق الذي يسجل كل مباراة 3 أو 4 أهداف أمر مهم، لقد لعبنا العديد من المباريات من هذا النوع وأنا واثق من خبرتنا آمل أن تسير الأمور على ما يرام، نلعب غداً على أرضنا وأنا أثق في خبرتنا".

وأضاف: “العام الماضي لم يتوقع أحدًا أن نفوز بدوري أبطال أوروبا وقد فعلنا ذلك، روني رجل أحبه كثيراً وما قاله أتركه جانباً هذا لا يؤثر علينا أو يحفزنا أكثر”.

وتابع: “الفريق يتطلع إلى التحسن خاصة مع التعاقدات الجديدة.. وهالاند رجل مختلف سجل 51 هدف ويبدو أنهم لا يقدمون أداء سيئاً”.

وأتم: “لا أعرف ما إذا كان يمكن أن يكونوا أفضل من العام الماضي، في مباراة الذهاب أهدروا المزيد من الفرص لتسجيل المزيد قبل المجيء إلى مدريد، لكنني أتوقع نفس الدافع”.

كروس توني كروس ريال مدريد مانشستر سيتى دوري ابطال اوروبا

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