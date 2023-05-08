بعد احتفاء حفل الشراكة بين مصر والبنك الدولي.. من هو الدكتور إبراهيم شحاتة؟

حرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، في كلمتها خلال حفل إطلاق إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك الدولي، على الإشارة للكوادر والخبرات المصرية التي أثرت مؤسسة البنك الدولي على مدار تاريخها والدور الحيوي الذي قاموا به، وعلى رأسهم الدكتور إبراهيم شحاتة، العالم المصري والفقيه القانوني والاقتصادي، وأحد أبرز القامات الاقتصادية المصرية التي ساهمت في تطور دور مجموعة البنك الدولي على مدار تاريخه، فمن هو الدكتور إبراهيم شحاتة؟.

ويعد الدكتور إبراهيم شحاتة، الاقتصادي المصري، قامة اقتصادية مصرية رفيعة المستوى وأحد أبرز المساهمين في تطوير المؤسسات المالية الدولية وتعزيز دورها في تمويل التنمية، حيث ساهم بأفكاره ورؤاه على مدار تاريخه الحافل في تطوير العديد من المؤسسات على رأسها البنك الدولي، كما ساهم في تأسيس الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وصندوق الاوبك للتنمية الدولية.

انضم الراحل الدكتور إبراهيم شحاتة، لمجموعة البنك الدولي عام 1982 متوليًا منصب المستشار القانوني والنائب الأول لرئيس البنك الدولي، ليبدأ حينها فصلًا جديدًا من فصول مساهمته في تطوير وتدعيم دور مؤسسات التمويل الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وساهم بخبراته وقدراته في تحديث البنك الدولي وتوسيع نطاق عمله وتعزيز الآليات التي يعمل من خلالها على تعزيز جهود تحقيق التنمية.

وللدكتور إبراهيم شحاتة إسهامات مُتعددة في البنك الدولي، من أهمها مثابرته على إنشاء الوكالة متعددة الأطراف لضمان الاستثمار "ميجا"، استنادًا إلى تجربته الرائدة في إنشاء المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، وساند الدكتور إبراهيم شحاتة مقترحه حتى تم تأسيس الوكالة عام 1988 كإحدى الهيئات التابعة لمجموعة البنك الدولي، لتعزيز الاستثمار العالمي في الدول النامية.

وانطلاقًا من مسئوليته ومساهماته الدولية في تعزيز العمل الإنمائي، وأثناء توليه منصبه في البنك الدولي، ساهم الدكتور إبراهيم شحاتة في تأسيس مرفق البيئة العالمي عام 1992، كما تولى رئاسة مجلس إدارة المنظمة الدولية لقانون التنمية في روما، وتولى منصب السكرتير العام للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك، وذلك في خضم قيامه بمسئولياته كنائب لرئيس البنك الدولي.

وتقديرًا لدوره وإسهاماتها المتعددة في مجال التعاون متعدد الأطراف والقانون الدولي وجهوده الفارقة في تحديث مجموعة البنك الدولي، قامت مجموعة البنك الدولي بتدشين احتفالية كُبرى عام 2019 لتكريم الراحل الدكتور إبراهيم شحاتة، كما أطلقوا اسمه على إحدى القاعات الكبرى بالبنك، عرفانًا بما قدمه وتقديرًا لمسيرته الاستثنائية