الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أبرزها البترول والغاز.. ارتفاع واردات 9 سلع رغم تراجع الفاتورة الإجمالية للاستيراد

جريدة الدستور

رصد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عدد من السلع التى ارتفعت قيمة وارداتها شهريًا رغم انخفاض القيمة الإجمالية لواردات مصر إلى حدود 5.54 مليار دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 8.48 مليار دولار خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض قدرها 34.7%.

جاء على رأس السلع التى ارتفعت قيمة وارداتها منتجات البترول بقيمة 522 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 442.2 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 18%.

بلغت قيمة الواردات من الغاز الطبيعى 187.1 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 110 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 70%.

بلغت قيمة الواردات من بترول خام 264.7 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 151.2 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 75.1%.

بلغت قيمة الواردات من الفحم بأنواعه 67.2 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 63 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 6.7%.

بلغت قيمة الواردات من آلات وماكينات حلج ونسيج 26.4 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 9.6 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 175.9%.

بلغت قيمة الواردات من كسب 20.6 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 0.4 مليون دولاار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 4887.4%.

بلغت قيمة الواردات من سمسم 9.5 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 5.6 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 70.3%.

بلغت قيمة الواردات من أجزاء لأجهزة الرفع والتحميل 9.5 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 8.9مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 6%.

بلغت قيمة الواردات من صلصال صينى 6.4 مليون دولار خلال شهر فبراير 2023 مقابل 5 مليون دولار خلال شهر فبراير 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 28.5%.

الاحصاء واردات مصر منتجات البترول الغاز الطبيعي المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

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