في العيد القومي لدمياط.. افتتاح مبنى التأمين الصحي بعد تطويره

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جولة افتتاحية لعدد من المشروعات بمدن دمياط و عزبة البرج ورأس البر احتفالاً بالعيد القومى للمحافظة، حيث استهلتها بإفتتاح مبنى فرع التأمين الصحى بشارع سعد زغلول بمدينة دمياط.

فيما وقد تفقدت "المحافظ" مبنى الفرع الذى يقع على مساحة ٥٠٠ م٢، حيث شهد أعمال تطوير شاملة ،و يتضمن ٥ طوابق بعدد ٦٠ غرفة مقسمة للاقسام الإدارية ومركز رئيسى لخدمة العملاء و آخر لخدمة المواطنين و قاعة فيديو كونفرنس ، وخلال الافتتاح اطلعت محافظ دمياط على آلية العمل داخل الفرع وكذلك خطة العمل بالمبادرات الرئاسية لتقديم الخدمات الطبية للطلبة.

وأكدت، أن المشروع جاء فى إطار خطة الدولة لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية و توفير الخدمات الطبية لجميع الفئات، لافتة إلى أنه تم وضع مخطط شامل للتطوير بهذا المستوى بما يتيح توفير الخدمة بشكل كفء، مؤكدة سعى المحافظة الدائم على متابعة تنفيذ المشروعات المدرجة بجميع القطاعات لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشادت بما شهدته منظومة التأمين الصحى من تطوير شامل وذلك فى إطار خطة الدولة لتوفير الخدمات الطبية للجميع.