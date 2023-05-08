محافظ الدقهلية يعقد اجتماعا لتطوير الواجهة المائية لبحيرة المنزلة

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم، اجتماعا بممثلي المكتب الاستشاري (كيه اند ايه ديزانيز)، المهندس أحمد الضويني رئيس قسم التخطيط العمراني، عقب إنهاء إجراءات التعاقد معهم لإعداد التصميمات اللازمة لتطوير الواجهة المائية لبحيرة المنزلة.



جاء ذلك بحضور سلوي جابر وكيل وزارة الإسكان بالدقهلية، وباسم الشريف مدير مكتب المحافظ، و محمد حمص مدير إدارة تطوير بحيرة المنزلة والثروة السمكية، وياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية بالمحافظة، وريهام عبدالشافي مدير المكتب الفني بالمحافظة، والمحاسب بدر حسين مدير إدارة التعاقدات بالمحافظة.



وأشار "مختار" الي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بإعادة تأهيل وتطوير كافة البحيرات لتنمية الثروة السمكية وتوفير فرص عمل للشباب وإقامة مشروعات قومية علي البحيرات لخدمة الصيادين والمواطنين وخلق متنفس ترفيهي على هذه البحيرات.



وأوضح أن الهدف من التطوير هو إنشاء مشروعات تنموية خدمية استثمارية لخدمة أبناء مراكز المطرية والمنزلة والجمالية، وهذه المشروعات عبارة عن (إنشاء كورنيش على البحيرة بطول 3 كيلو متر - إنشاء مرسي لمراكب الصيد - إنشاء محطة لتموين السيارات - إنشاء سوق حضاري للأسماك والخضار والفاكهة - إنشاء مجمع مواقف - إنشاء مناطق ترفيهية ومسطحات خضراء - إنشاء ورش لصناعة مراكب الصيد - إنشاء مصانع ثلج - إنشاء مصانع لمستلزمات الصيد بكافة أنواعها).



كما أشار إلى أن التطوير سيعمل على خلق فرص عمل للشباب سواء داخل البحيرة من خلال ممارسة مهنة الصيد أو من خلال العمل في المشروعات الخدمية التي سيتم إنشاؤها، بالإضافة لتوفير فرص استثمارية للمستثمرين الراغبين في إقامة استثمارات حقيقة بالشراكة مع الدولة للدفع بعجلة الإنتاج لخدمة الصيادين.

وأوضح الدولة تعمل على تمكين الصيادين اقتصاديا من خلال توفير برامج وتدخلات تحت شعار (بالوعي مصر بتتغير للأفضل)، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي لديهم والنهوض بأسرهم لتحقيق التنمية المستدامة للأسر والأفراد في هذا المجتمع المحلي وتمكينهم اقتصاديا.



وثمن دور الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وجهاز حماية وتنمية البحيرات على الاهتمام البالغ بتنمية وتطوير بحيرة المنزلة من أجل توفير كافة الخدمات لابناء المراكز المطلة على البحيرة، وهم مراكز المطرية والمنزلة والجمالية.



الجدير بالذكر أنه سبق أن تم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة الدقهلية ووزارة التضامن الاجتماعي بشأن التمكين الاقتصادي لصيادين بحيرة المنزلة.