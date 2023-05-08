محافظ الإسماعيلية يوجّه بالرقابة على المخابز التى تنتج الخبز المدعم

قامت الوحدات المحلية بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الإثنين، بالمرور الميداني على المخابز التي تنتج الخبز المدعم بنطاق مراكز ومدن المحافظة السبعة والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، لكل الوحدات المحلية بضرورة الرقابة والمرور الدائم على المخابز التي تنتج الخبز المدعم، لضمان وصول رغيف الخبز المدعم للمواطنين وبجودة عالية للتأكد من إنتاج رغيف الخبز المدعم المقدم للمواطنين بشكل مطابق للمواصفات، ومراجعة إعطاء بون الصرف للمواطن، ونظافة أدوات العجن، ووجود سجل بالمخبز، والالتزام بمواعيد التشغيل، وقيام المخابز باستخدام كامل الحصة المخصصة للمخبز.

وشدَّد "بشارة" على ضرورة المتابعة المستمرة والرقابة الدائمة على المخابز التي تنتج الخبز المدعم بكل أرجاء المحافظة، بالتعاون بين مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية والوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية.

وعلى الجانب الآخر أعلنت مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، تحت إشراف المهندس أحمد الشيمي، عن اقتراب انتهاء الأعمال الجارية بعدد من المشروعات بنطاق المحافظة، يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٢.

تطوير نفق السكة الحديد بالمستقبل

حيث تستمر أعمال تطوير نفق السكة الحديد بالمستقبل، والتي تم البدء بها الأسبوع الماضي؛ لمعالجة مشاكل تراكمات المياه السطحية، التي أثرت على الطبقة الأسفلتية، لذلك تقوم المديرية بإنشاء غرف صرف أمطار وتتبعها أعمال رصف.

رصف طريق أحمد عرابى بالتل الكبير

كما تستمر أعمال تطوير ورصف شارع أحمد عرابي بمدينة التل الكبير بطول ٣.٥ كم، والذي يعد أحد المشروعات الهامة بخطة هذا العام، لما تضمنه من أعمال تغطية مصرف ١٦ بشارع أحمد عرابي بالتل الكبير، ضمن مشروع تطوير ورصف طريق أحمد عرابي، من بر أيمن ترعة الإسماعيلية حتى مصرف المحسمة بطول ٣.٥ كم، والتي صدَّق محافظ الإسماعيلية على تنفيذها بخطة العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣، وتمتد حتى خطة عام ٢٠٢٤.

رصف طريق بر أيمن ترعة المنايف

وأكد الشيمي أن أعمال التطوير بمشروع إنشاء ورصف طريق بر أيمن ترعة المنايف بطول ٨ كم من طريق السويس الصحراوي حتى سرابيوم، تسير على قدمٍ وساق حتى يتم الانتهاء منه في أقرب وقت.

وفي سياق متصل، تستمر أعمال تطوير حديقة الخالدين، حيث بدأت الأعمال الإنشائية لعدد من المحال، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنشآت الحالية ومن المقرر أن تنتهي الأعمال بنهاية شهر يونيو المقبل.

فيما شدد اللواء شريف فهمي بشارة على ضرورة سرعة الانتهاء من المشاريع قبل رأس السنة المالية الجديدة.