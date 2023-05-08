50 سنة على عودته.. تطييب رفات القديس أثناسيوس بيد قداسة البابا تواضروس

طَيَّبَ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاثنين، رفات القديس البابا أثناسيوس الرسولي الموجود في المزار الخاص به بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، صلى صباح اليوم قداس عيد القديس مار مرقس الرسول في مزاره بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، وطَيَّبَ رفاته أيضًا قبل أن يتوجه إلى مزار القديس أثناسيوس الرسولي.

يأتي تطييب قداسة البابا تواضروس الثاني، رفات البابا أثناسيوس، البطريرك العشرين، بمناسبة عيد نياحته الذي يُحتَفل به يوم الاثنين المقبل ٧ بشنس، وأيضًا بمناسبة ذكرى مرور ٥٠ سنة على عودة الرفات بيد المتنيح قداسة البابا شنودة الثالث، والذي تسلمه من بابا للڤاتيكان الراحل، قداسة البابا بولس السادس خلال زيارته للڤاتيكان في مايو ١٩٧٣.

ومن ناحية أخرى، كان قد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في المقر البابوي بالقاهرة، تاماڤ باسيليا رئيسة دير السيدة العذراء بحارة زويلة والنوبارية، حيث عرضت على قداسته بعض الموضوعات الخاصة بالدير.

وكان قد التقى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الآباء مطراني وأساقفة إيبارشياتنا بقارة أمريكا الشمالية، وذلك عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق Zoom . وألقى عليهم كلمة دار موضوعها عن "الخدمة المعاصرة ومبادئها".

يأتي لقاء قداسة البابا مع رعاة الإيبارشيات في إطار لقائهم السنوي.

تم خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الرعوية، واستعراض الترتيب للاحتفال بمرور ١٧ قرن على انعقاد مجمع نيقية المسكوني والمقرر عام ٢٠٢٥ .

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بالقاهرة نيافة الأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى، وناقش قداسة البابا تواضروس مع نيافته بعض الموضوعات المتعلقة بالعمل الرعوي في الإيبارشية.