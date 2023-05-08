الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مصرع سائق بطلق نارى بسبب خلافات على تحميل الركاب بالبحيرة

ارشيفية
ارشيفية

لقى منذ قليل سائق فى العقد الخامس من العمر مصرعه بطلق نارى، إثر قيام  سائق آخر التعدى عليه بسلاح ناري بسبب قيام مشاجرة بينهما على أولوية تحمل الركاب، بقرية شرنوب التابعة لدائرة مركز دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمى، وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتلقى اللواء أحمد خلف مساعد وزير الداخلية مديرية أمن البحيرة، بلاغًا العميد مصطفى السعدني مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد بوقوع مشاجرة بقرية شرنوب التابعة لمركز لدائرة مركز شرطة دمنهور، بسبب أولوية تحمل الركاب بين سائقين مما أدى إلى مصرع أحدهما بطلق نارى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة داخل مستشفى دمنهور التعليمى، وجار تحرير محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

 وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بين كل من: "أحمد.ا، 45 عامًا ومقيم بعزبة الخمسين، مدحت.خ، 45 عامًا ومقيم بشرنوب، نتيجة خلافات علي أولوية تحميل الركاب بين أبنائهما قائدي سيارتين "تمناية" لتحميل الركاب.

وأسفرت المشاجرة عن مقتل الأول بطلق ناري، وتم نقل الجثة لثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور التعليمي، تحت تصرف النيابة العامة وجار تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق. من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة أمس مقتل طفل يبلغ من العمر 10 سنوات إثر قيام والده بشنقه بسلك الشاحن الخاص بالتليفون المحمول الخاص به، وذلك على خلفية تعاطى المواد المخدرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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