السجن 15 سنة لزوج هدد طليقته بصور خادشة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية متهم بالسجن لمدة 15 سنة وألزمته بالمصاريف الجنائية؛ لاتهامه بتهديد طليقته بصور خادشة التقطها لها أثناء علاقتهما وكان التهديد مصحوبا بطلب 100 ألف جنيه بدائرة مركز ههيا في القضية رقم 13227 لسنة 2023 جنايات مركز ههيها، والمقيدة برقم 1551 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي والمستشارين أحمد سمير سليم وسامح لاشين، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

بداية القضية عندما قررت النيابة إحالة المتهم، مقيم بمركز ههيا إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بتهديد طليقته بنشر صور خادشة التقطها أثناء علاقتهما، وكان التهديد مصحوبا بطلب مبلغ 100 ألف جنيه.

كشف أمر الإحالة أن المتهم قد هدد المجني عليها بطريق الكتابة عبر تطبيقي المحادثات (واتساب - ترو كولر) مستخدما هاتفه الجوال بإفشاء صور خادشة للشرف والاعتبار لها التي التقطها خلسة لها دون رضاها مستغلا رابطة الزوجية وأرسلها لوالدتها وكان هذا التهديد الكتابي مصحوبا بطلب مبلغ مالي مقداره مائة ألف جنيه للحيلولة دون إذاعتها علانية، وذلك على النحو المبين تفصيلا بالتحقيقات.