لأول مرة.. محمد ممدوح هاشم يكشف سر فشل عودته إلى الزمالك

كشف محمد ممدوح هاشم لاعب يد الزمالك السابق ودينامو بوخارست الروماني، عن سبب عدم عودته للفريق والمشاركة في السوبر الإفريقي.

ونشر هاشم صورة له عبر حسابه على فيسبوك، ليقوم أحد المتابعين بسؤاله عن سبب عدم عودته للزمالك.

ورد هاشم: "المدرب رفض وقال مش عاوز محترفين".

وحصد الأهلي بطولة السوبر الإفريقي لكرة اليد بالأمس على حساب الزمالك والفوز بنتيجة 27-24 والتأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية.

وشارك علي زين بين صفوف الأهلي في مباراة الأمس أمام الزمالك قبل أن يخرج مصابًا في الشوط الثاني ويتأكد غيابه عن بطولة إفريقيا ومن ثم انتهاء إعارته إلى صفوف الأهلي بشكل سريع.

ونجح الأهلي في الموسم الجاري بحصد بطولات الدوري وكأس مصر والسوبر الإفريقي لكرة اليد.