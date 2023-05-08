الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مصدر بالأهلى يكشف لـ"الدستور" تطورات العرض القطرى لـ حمدى فتحى

حمدي فتحي
حمدي فتحي

كشف مصدر مقرب من حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، عن تطورات العرض القطري للاعب.

وأعلنت قناة "الكأس" عن وجود عرض قطري لحمدي فتحي لضمه بداية من الموسم المقبل.

وأكد المصدر أن العرض رسمي ووصل بالفعل لإدارة نادي الأهلي، مشيرًا إلى أن هناك وفدًا من النادي القطري متواجدًا في القاهرة حاليًا للاجتماع مع مسئولي الأهلي واللاعب وحسم الصفقة بشكل رسمي.

ويفضل مسئولو الأهلي مناقشة العرض بعد مواجهة الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

حمدى فتحى الاهلى العرض القطري الكاس عرض قطري لحمدي فتحي

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