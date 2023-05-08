الهيئات الاقتصادية تحقق 27 مليارًا و370 مليون جنيه صافى ربح عن العام الماضى

يبداء البرلمان من غدامناقشتها اعتمادها

كشفت الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية، التي انتهت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب من مراجعتها وإعداد التقرير النهائي المُقرر عرضه على الأعضاء خلال الجلسة العامة، بداية من غدٍ الثلاثاء.

وأظهرت الحسابات الختامية، والخاصة بالسنة المالية 2021/ 2022 والعائد المحقق وفقًا للاستثمارات المالية للهيئات الاقتصادية، أن قيمة ربط الموازنات بلغت بمبالغ 2 تريليون و41 مليار جنيه، بزيادة 178 مليار جنيه عن موازنة السنة المالية السابقة.

كما أظهرت الحسابات الختامية لموازنات 55 هيئة اقتصادية للعام المالي السابق، طبقا لمشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية التى تقدمت بها وزارة المالية إلى البرلمان، أن القيمة الإجمالية للإنفاق بلغت 2 تريليون و412 مليار جنيه، بزيادة عن الربط المقدر 2 تريليون و41 مليار جنيه بنحو 271 مليار جنيه.

وتبين من الحسابات الختامية، أن الاستثمارات التي تمت تنفيذها في الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بلغا 3 مليارات جنيه، وأن الهيئة لم تُحقق أي إيرادات، فيما بلغت استثمارات هيئة المساحة 5.9 مليون جنيه محققه إيرادات وأرباح بقيمة 2.4 مليون جنيه.

وبلغت استثمارات هيئة التنمية الصناعية 3 مليارات و884 مليون جنيه، محققة إيرادات وأرباحا بقيمه 362 مليون جنيه، والاستثمارات بهيئه البترول 92 مليارًا و165 مليون جنيه، محققة إيرادات وأرباحا بقيمة 3 مليارات و441 مليون جنيه.

أما هيئة تنفيذ المشروعات الصناعية؛ فبلغت استثماراتها 141 مليون جنيه، محققة إيرادات بقيمه 42 مليون جنيه، وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بلغت قيمة استثماراته 30 مليون جنيه، فيما لم ترصد أي استثمارات لجهاز تنمية مرفق الكهرباء، لكنه حقق إيرادات بقيمه 900 ألف جنيه.

أما استثمارات هيئة المحطات النووية، فبلغت مليونا و300 ألف جنيه، محققه إيرادات بقيمة 400 ألف جنيه، وهيئة سكك حديد مصر، بلغت استثماراتها 539 مليون جنيه، ولم تحقق أي إيرادات، وهيئة قناة السويس بلغت استثماراتها 3 مليارات و343 مليون جنيه.

وبلغت استثمارات هيئة ميناء الإسكندرية 963 مليون جنيه، محققه إيرادات بقيمة 633 مليون جنيه، وبلغت استثمارات هيئة موانئ البحر الأحمر 145 مليون جنيه، وهيئة ميناء دمياط باستثمارات 22 مليونا، محققة 87 مليون جنيه إيرادات.

وحققت بعض الهيئات الاقتصادية وفرًا بموازناتها الخاصة بالعام الماضي، بمبالغ بلغت جملتها نحو 70مليارًا و600 مليون جنيه.

وكفشت الحسابات الختامية للموازنات الجارية للهيئات العامة الاقتصادية للعام المالي السابق، عن تحقيق مجموعه صافي ربح العام زيادة بنحو 27 مليارًا و370 مليون جنيه، بنسبة زيادة 26.5%، والذي أرجعته وزارة المالية إلى زيادة الإيرادات المحققة وانخفاض المصروفات.