الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 29 مليار جنيه.. وصعود كبير للمؤشرات بختام التعاملات

البورصة
البورصة

أنهت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الإثنين، على صعود كبير بدعم من عمليات شراء موسعة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين الأفراد العرب على أسهم منتقاة بالسوق، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية والمتعاملين الأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 29 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و142 مليار جنيه، مقابل تريليون و113 مليار جنيه، بختام تعاملات أمس الأحد.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 2.37%، ليغلق عند مستوى 17642.97 نقطة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.31%، بما يعادل 39 نقطة، ليغلق عند مستوى 3021.49 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي قفز بنسبة بلغت 2.37%، ليغلق عند مستوى 4641.3 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 2.126 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 698.5 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 75.7 ألف صفقة شراء وبيع.

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