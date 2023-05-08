وزير الخارجية السعودي يبحث مع الاتحاد الأوروبي مستجدات الأوضاع في السودان

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم، مع الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل مستجدات الأوضاع في السودان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية السعودي من بوريل، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

واستعرض الجانبان مستجدات المبادرة السعودية الأمريكية الخاصة باستضافة ممثلين عن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك.

كما ناقش الجانبان آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

استمرار محادثات جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأحد، استمرار المحادثات التمهيدية بين ممثلين عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جدة والتي بدأت منذ السبت الماضي.

وأوضحت الخارجية السعودية في بيان لها أن المحادثات ستستمر خلال الأيام التالية على أمل الوصول إلى وقف فعال ومؤقت لإطلاق النار حتى يمكن إيصال المعونات الإنسانية لمن هم في حاجة لها.

وأكدت الخارجية أن السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حثتا الطرفين على الانخراط بجدية في المحادثات، مشيرة إلى أن الطرفين شرعا في مراجعة إعلان الالتزام بحماية المدنيين وتيسير واحترام العمل الإنساني في السودان، وقد بدأ أيضا مناقشة الإجراءات الأمنية التي عليهما اتخاذها من أجل تسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة واستعادة الخدمات الضرورية بما يتفق وإعلان المبادئ.

يأتي هذا وسط تجدد الاشتباكات في الخرطوم، أمس الاثنين، بعد هدوء نسبي شهدته العاصمة، حيث قصفت القوات المسلحة السودانية مواقع لقوات الدعم السريع في شمال الخرطوم استخدمتها في مهاجمة الجيش والمدنيين.