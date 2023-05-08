"الهجرة غير المشروعة بين القبول والرفض" على مائدة "الأعلى للثقافة".. 30 مايو

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي، ندوة بعنوان "الهجرة غير المشروعة بين القبول والرفض" وتنظمها لجنة الفلسفة وعلم الاجتماع والأنثربولوجيا ومقررها الدكتور أحمد مجدي حجازي؛ وذلك في تمام الثانية عشرة ظهرًا يوم الثلاثاء الموافق 30 مايو الجاري، بالمكتبه المركزية - جامعة القاهرة.

ومن المقرر أن يدير الندوة الدكتور أحمد مجدي حجازى مقرر اللجنة، ويشارك بها "طبقًا للترتيب الألفابائي": الدكتورة أمل عبدالفتاح شمس- أستاذ علم اجتماع التنمية - قسم الفلسفة وعلم الاجتماع - كلية التربية - جامعة عين شمس، الدكتور حامد عبده الهادى أحمد - أستاذ ورئيس قسم الاجتماع - كلية الآداب - جامعة الزقازيق، والدكتورة دينا القمحاوى - كاتبة روائية.

وفي سياق آخر؛ أطلقت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، المكتبات المتنقلة، إلى 6 محافظات، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة، في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية للمشاركة في بناء الإنسان المصري ضمن محاور عمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" للريف المصري، وذلك من مقر وزارة الثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والسفير رضا الطايفي، مدير صندوق مكتبات مصر العامة، والمهندس أحمد فهمي، مدير شركة العاصمة الإدارية الجديدة، وقيادات وزارة الثقافة، ومديري المكتبات بالمحافظات.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تقديم فقرة أراجوز وعرائس لعدد 50 طفلًا من أطفال المركز القومي لثقافة الطفل ومكتبات مصر العامة، إلى جانب عرض فيلم تسجيلي عن مكتبات مصر العامة، وعرض للسمسمية من أداء مواهب المركز، وذلك وسط أجواء مبهجة للجميع.

يُذكر أن المكتبات المتنقلة الجديدة قد انطلقت إلى محافظات "قنا، الأقصر، المنيا، البحيرة، الدقهلية، دمياط"، لتقدم خدماتها للجمهور في قرى "حياة كريمة"، في إطار استراتيجية وزارة الثقافة وفق رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، التي يُمثل محور بناء الإنسان ورفع الوعي لديه من أهم محاورها.