الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"إكسترا نيوز": وصول وفود أجنبية تابعة للأمم المتحدة لتفقد الخدمات المقدمة بمعبر قسطل

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

كشف عوض الغنام، موفد فضائية "إكسترا نيوز" من معبر قسطل البري، عن آخر تطورات الأحداث على الحدود المصرية السودانية.

وقال عوض غنام، خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الإثنين، إن معبر قسطل البري يشهد وصول وفود أجنبية تابعة للأمم المتحدة، ثم تنطلق هذه الزيارة التي تستمر لعدة ساعات، والتي يتم من خلالها تفقد الخدمات المقدمة في المعبر. 

وأضاف موفد الفضائية أن هذه الزيارة لها أهمية كبيرة للغاية من حيث التمثيل، فهناك عدد كبير من المنظمات، وكذلك من حيث الأفراد التى تنضم إلى الوفد الرسمي الذي وصل إلى معبر قسطل، حيث وصل وفد رفيع المستوى من منظمة "اليونيسف" والمدير الإقليمي لها. 

وذكر موفد الفضائية أن هذه الزيارة ليست الأولى، وقد زاروا معبر أرقين سابقاً، والوفد أشاد سابقاً بما تقدمه الدولة المصرية من خدمات للرعايا. 

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