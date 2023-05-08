الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

"أوقاف الجيزة": المتأمل في نعم الله يستشعر عظيم قدرته وواسع رحمته

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة

قال الدكتور السيد مسعد، مدير مديرية أوقاف الجيزة، إن المؤمن في حاجة إلى التذكير بنعم الله -عز وجل- عليه خاصة بعد شهر رمضان الكريم ليوصل العبادة بالعبادة، مضيفًا أن أعظم نعم الله -عز وجل- هو الإيمان، يقول الله -عز وجل-:" لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ".

وأكد خلال  فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بمسجد المحروسة بالمهندسين بمحافظة الجيزة، أن المتأمل في نعم الله (عز وجل) عليه يجد عظيم قدرة الله وواسع رحمته، وعند الإيمان بذلك يجد العبد لذة الإيمان وحلاوة الرضا والقبول، يقول النبي (صلى الله عليه وسلم): "ذاقَ طعمَ الإيمانِ من رضيَ باللَّهِ ربًّا وبالإسلامِ دينًا وبمحمَّدٍ صلَّى اللَّهُ عليه وسلم نبيا"، يقول: “ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وجَدَ حلاوَةَ الإيمانِ : أنْ يكونَ اللهُ و رسولُهُ أحبُّ إليه مِمَّا سِواهُما ، و أنْ يُحِبَّ المرْءَ لا يُحبُّهُ إلَّا للهِ ، و أنْ يَكْرَهَ أنْ يَعودَ في الكُفرِ بعدَ إذْ أنقذَهُ اللهُ مِنْهُ ؛ كَما يَكرَهُ أنْ يُلْقى في النارِ”.

وأضاف أن الله عز وجل قدْ وَعَدَ الشاكرين بالمزيد من نعمه وخيره وعطائه، فبالشكر تدوم النعم وتزيد، يقول الله (عز وجل): "إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ"، فالواجب على العبد المؤمن أن يشكر الله سبحانه وتعالى على ما أولاه من فضله وإنعامه، تقديراً لهذه الخيرات المحيطة به والنّعم التي لا تُعدّ ولا تُحصى، واعترافاً بفضله وكرمه سبحانه وتعالى، وطلباً للمزيد من برّه وخيره وإحسانه.

جاء ذلك في إطار الدور التثقيفي الذي تقوم به وزارة الأوقاف انطلقت فعاليات اليوم الأول من الأسبوع الثقافي بمسجد المحروسة بالمهندسين بمحافظة الجيزة 7/ 5/ 2023م بعنوان: "نعمة الإيمان حقيقتها وشكرها"، حاضر فيه الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف بالجيزة.

الدكتور السيد مسعد مدير مديرية أوقاف الجيزة أعظم نعم الله رمضان الكريم شهر رمضان الكريم

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