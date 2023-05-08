الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"القاهرة الإخبارية": الثلوج تغمر أغلب الأراضى الأسترالية فى مشهد نادر (فيديو)

الثلوج تغمر أغلب
الثلوج تغمر أغلب الأراضي الأسترالية

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الإثنين، لقطات ترصد الثلوج تغمر أغلب الأراضي الأسترالية في مشهد نادر.

 

في مشهد نادر الحدوث، غمرت الثلوج الناتجة عن الموجة الباردة التي ضربت أجزاءً من جنوب شرق أستراليا، أغلب الأراضي الأسترالية.

 

وظهرت صور الثلوج وهي تكسو الأشجار والجبال والطرق في بعض المناطق، كما تراجعت درجات الحرارة عن المتوسط في إقليم العاصمة الاسترالية.

 

إغلاق بعض الطرق وتوقف حركة المرور

 

وغطت الثلوج ولاية نيوساوث ويلز بالكامل، وتجاوز ارتفاعها مترًا، وتسببت في إغلاق بعض الطرق، وتوقف حركة المرور. 

 

وغمرت وسائل التواصل الاجتماعي، صورًا لمدن ومعالم تغطيها الثلوج في المدن الأسترالية، كما توقع مكتب الأرصاد الجوية، استمرار الصقيع حتى وقت مبكر من يوم الأربعاء، لتكتسي أستراليا باللون الأبيض مستقبلة فصل الربيع للعام الحالي.

الثلوج الأراضي الأسترالية مشهد نادر اغلب تغمر القاهرة الإخبارية

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