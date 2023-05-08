إنبى يعلن عودة إيريك تراورى ويقرر تحويله للتحقيق غدًا

أكد كابتن محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق الكرة الأول بنادي إنبي، أنه تواصل مع وكيل البوركينابي إيريك تراوري لاعب وسط الفريق المعار من بيراميدز للفريق البترولي لنهاية الموسم وتم الاتفاق معه على انتظام اللاعب في التدريبات خلال المرحلة المقبلة بعد انقطاع عن التدريبات 10 أيام دون أي سبب معلن.

وأضاف مدير الكرة بإنبي خلال تصريحاته الخاصة لـ“الدستور” أن البوركينابي إيريك تراوري تواصل مع المسؤول عن اللاعبين الأجانب في نادي إنبي في ساعة متأخرة من مساء الأحد.

وتعهد بانتظام وعدم الانقطاع عن التدريبات مرة أخرى.

وكشف محمد إسماعيل أن إدارة النادي قررت تحويل اللاعب للتحقيق وسيخضع غداً لجلسة استماع لمعرفة أسباب هروبه تمهيداً لتوقيع العقوبة التى تناسب الفعل الذى قام به الإفريقي مع النادي البترولي رغم حصوله على كافة مستحقاته وتوفير كل الإمكانات التى تجعله يقدم أفضل اداء مع الفريق.

وأضاف مدير الكرة بإنبي، أن اللاعب تم تحويله لإدارة الشؤون القانونية بالنادي، على أن يتم التحقيق معه غدًا نظرًا لارتباط الفريق بمباراة اليوم في كأس مصر.

وأشار مدير الكرة بإنبي إلى أن اللاعب أكد أنه كان يشعر بحالة من (الزهق) ويرغب في الجلوس مع نفسه، لذا تغيب عن الفريق طوال الفترة الماضية».

وأكد محمد إسماعيل، أن مجلس الإدارة برئاسة أيمن الشريعي تحركوا على الفور وتقدموا بشكوى رسمية لاتحاد الكرة المصري ضد اللاعب الهارب بسبب انقطاعه عن التدريبات في الفترة الأخيرة لحفظ حقوق النادي.

جدير بالذكر أن فريق إنبي سيخوض مساء اليوم مباراة قوية امام فريق رفينا في دور الـ32 لكأس مصر وفضل الجهاز الفنى للفريق بقيادة تامر مصطفي إبعاد لاعبيه عن الأزمة والتركيز الشديد قبل لقاء الليلة لضمان تحقيق نتيجة إيجابية وتخطى عقبة دور الـ32 للكأس.