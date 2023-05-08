وزير الخارجية الأردني يبحث مع نظيرته النرويجية تطورات الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال اتصال هاتفي اليوم ، مع وزيرة خارجية النرويج، أنيكن هويتفيلد، تطورات الأزمة السورية.

وأكد وزير الخارجية الأردني، أن اللجنة التي شكلتها الجامعة العربية، بناء على مخرجات اجتماعي جدة وعمان، ستستمر في الانخراط مع الحكومة السورية لبحث سبل التدرج نحو حل سياسي للأزمة، ومعالجة تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254.

- التشديد على خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

وشدد "الصفدي"على خطورة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع استمرار التدهور الذي تشهده، وغياب آفاق جهد حقيقي لتحقيق السلام العادل والدائم على أساس حل الدولتين وفق المرجعيات المعتمدة.

كما أكد مركزية الدور الذي تقوم به النرويج في سياق رئاستها لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني.

وأكدت "هويتفيلد"، استمرار بلادها في العمل، بما في ذلك عبر لجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، وجهود إيجاد آفاق سياسية لحل الصراع على أساس حل الدولتين.

- التحركات العربية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية

كما بحث "الصفدي" في اتصال هاتفي مع مع وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب اليوم، الجهود العربية للإسهام في جهود حل الأزمة السورية.

ووضع نظيرته البلجيكية في صورة التحركات العربية للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، مؤكدا عدم جدوى منهجية إدارة الأزمة، وأهمية المسار العربي الجديد في العمل على التدرج في حلها، بما يلبي طموحات الشعب السوري ويحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويعالج التهديدات التي سببتها، ويتيح ظروف العودة الطوعية للاجئين.

كما بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكدا عمق علاقات الصداقة والحرص المشترك على إيجاد آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات.