إصدار 28 ألف قرار علاج على نفقة الدولة في محافظة دمياط

قال الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزاره الصحه بدمياط ،إنه استطاعت اداره نفقه الدوله بقياده الدكتوره دعاء المحلاوي من استصدار ٢٨ الف و٥٣٠ قرار علاج على نفقة الدولة بإجمالي ٣٦ مليون جنيه، وذلك فى خلال أشهر يناير و فبراير و مارس و أبريل من عام ٢٠٢٣ في إطار خطة الدولة لدعم محدودى الدخل و توفير الخدمة الصحية بالمجان لغير القادرين.

حيث أن القرارات مابين داخلي وخارجي وكلي صناعي وعناية مركزة وحقن RH، بالإضافة إلى صرف نحو ٤٥٣ حالة بدل انتقال غسيل كلوي بإجمالي مبلغ مليونا وسبعمائة ألف جنيها و تم فحص ٨٠ شكوي متعلقة بعلاج المرضي علي نفقة الدولة وحلها وتم مناظرة عدد ١٦٠ حالة مع المجالس الطبية وعدد ٣٠ مرور على أقسام العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفيات.

ونجح أطباء مستشفى كفر سعد المركزي في محافظة دمياط، في إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو تحت رعاية السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط وإشراف الدكتور محمد فهيم مدير عام إدارة الطب العلاجي والدكتور أشرف العزب مدير إدارة المستشفيات والدكتورة سوزان الكيكي مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ، حيث تمكنوا من إنقاذ حياة طفلة غير مكتملة النمو عمرها الرحمي ٣٠ أسبوع وزنها عند الولادة ١٢٠٠جرام بمستشفي كفر سعد المركزى تعاني من صعوبة بالتنفس .

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و‏ تم وضعها على أجهزة التنفس الصناعي المختلفة ومتابعه نموها حتى وصولها للوزن المناسب وتم تقديم الخدمة الطبية اللازمه خلال فترة دامت ٨٣ يوم تحت إشراف فريق العمل بقسم الرعاية المركزة لحديثي الولادة بقيادة د. محمد نصحي عامر مدير الحضانة .



ونظمت مديرية الصحة بدمياط، قافلة طبية شاملة بقرية الركابيه مركز كفر البطيخ ،وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحه والسكان و الدكتورة منال عوض محافظ دمياط و الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحه بدمياط لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.