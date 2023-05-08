آخرهم حسن شاكوش وريم.. قصص حب انتهت بفضائح على السوشيال ميديا

لم تكن واقعة حسن شاكوش وريم طارق الأولى التي بدأت بقصة حب رومانسية وانتهت بفضيحة.

وفي التقرير التالي ترصد “الدستور” أبرز الزيجات التي بدأت برومانسية وانتهت بفضائح على السوشيال ميديا.

«محمد رشاد ومي حلمي»

بدأت قصة حب محمد رشاد ومي حلمي بمنشورات حب ولكن المفاجآت كانت صادمة عقب الفرح، حيث ألغي حفل الزفاف قبل موعده بدقائق، قبل أن يعود الثنائي ويعلنان الصلح، وبعد أزمات متتالية بين الثنائي قررا الانفصال نهائيًا، ومنذ هذا الانفصال وكل منهما يتربص للآخر، وتعددت تصريحات محمد رشاد عن مي حلمي حيث قال إنها كاذبة وتحاول دائمًا استعطاف الجمهور.

«سمية الخشاب وأحمد سعد»

كانت قصة سمية الخشاب وأحمد سعد من أبرز الزيجات التي أثارت جدلا في الوسط الفني وبعد حالة من الحب بينهم، ظهرت سمية الخشاب فجاءة لتقول إن أحمد سعد السبب في استئصال طحالها ووصل الخلاف بينهم إلى المحكمة.

حيث أيدت محكمة استئناف الإسكندرية، الحكم الصادر ضد الفنان أحمد سعد، في قضية نفقة المتعة لطليقته الفنانة سمية الخشاب، وألزمته بدفع مبلغ قيمته 270 ألف جنيه.

وسبق أن ألزمت محكمة الأسرة، الفنان أحمد سعد، بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، حيث ألزمته بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع 10 آلاف جنيه عن كل شهر، وذلك لمدة 24 شهرا؛ ليصبح إجمالي قيمة المتعة 270 ألف جنيه.

«حسن شاكوش وريم طارق»

أثارت قصة حسن شاكوش وريم طارق الجدل، فعلى الرغم من أن ريم سجدت لله شكرُا في حفل زفافها إلا أنها خرجت منذ أيام قليلة وقالت إنه طردها من منزلها واستولى على المجوهرات الخاصة بها وقامت بتحرير محضر ضده.