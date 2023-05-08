الإثنين 08 مايو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

آخرهم حسن شاكوش وريم.. قصص حب انتهت بفضائح على السوشيال ميديا

حسن شاكوش وريم طارق
حسن شاكوش وريم طارق

لم تكن واقعة حسن شاكوش وريم طارق الأولى التي بدأت بقصة حب رومانسية وانتهت بفضيحة.

وفي التقرير التالي ترصد “الدستور” أبرز الزيجات التي بدأت برومانسية وانتهت بفضائح على السوشيال ميديا.

«محمد رشاد ومي حلمي»

بدأت قصة حب محمد رشاد ومي حلمي بمنشورات حب ولكن المفاجآت كانت صادمة عقب الفرح، حيث ألغي حفل الزفاف قبل موعده بدقائق، قبل أن يعود الثنائي ويعلنان الصلح، وبعد أزمات متتالية بين الثنائي قررا الانفصال نهائيًا، ومنذ هذا الانفصال وكل منهما يتربص للآخر، وتعددت تصريحات محمد رشاد عن مي حلمي حيث قال إنها كاذبة وتحاول دائمًا استعطاف الجمهور.

«سمية الخشاب وأحمد سعد»

كانت قصة سمية الخشاب وأحمد سعد من أبرز الزيجات التي أثارت جدلا في الوسط الفني وبعد حالة من الحب بينهم، ظهرت سمية الخشاب فجاءة لتقول إن أحمد سعد السبب في استئصال طحالها ووصل الخلاف بينهم إلى المحكمة.

حيث أيدت محكمة استئناف الإسكندرية، الحكم الصادر ضد الفنان أحمد سعد، في قضية نفقة المتعة لطليقته الفنانة سمية الخشاب، وألزمته بدفع مبلغ قيمته 270 ألف جنيه.

        

وسبق أن ألزمت محكمة الأسرة، الفنان أحمد سعد، بدفع مبلغ 270 ألف جنيه، حيث ألزمته بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر، بالإضافة إلى دفع 10 آلاف جنيه عن كل شهر، وذلك لمدة 24 شهرا؛ ليصبح إجمالي قيمة المتعة 270 ألف جنيه.

«حسن شاكوش وريم طارق»

أثارت قصة حسن شاكوش وريم طارق الجدل، فعلى الرغم من أن ريم سجدت لله شكرُا في حفل زفافها إلا أنها خرجت منذ أيام قليلة وقالت إنه طردها من منزلها واستولى على المجوهرات الخاصة بها وقامت بتحرير محضر ضده.

التواصل الاجتماع الأيام الماضية الإجتماع الحب والرومانسية التواصل الاجتماعي

الأكثر قراءة

رئيس الشرقية للدخان يكشف حقيقة التوقف عن إنتاج السجائر الشعبية

سعر جرام الذهب اليوم الإثنين 8 مايو 2023 فى مصر بدون مصنعية

وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسى إلى رئيس تشاد (صور)

مجلس الوحدة الاقتصادية العربية يؤكد أهمية تعزيز العمل المشترك وتشجيع آفاق الاستثمار

جنايات المحلة تعاقب عصابة الهجرة غير الشرعية بالحبس 15 سنة وغرامة 200 ألف جنيه

الإعدام لشخصين والمؤبد لآخر في واقعة قتل سائق تاكسي ودفنه بصحراء الفيوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أشرف عبدالشافي

ليالى أم كلثوم فى السودان

محمود خليل

«نظام الملك» و«عميده»

جمال-أسعد

الحوار الوطنى

د. منى حلمى

اضربنى أرجوك

وائل لطفي

كمال الطويل.. العملاق المصرى

أحمد الصغير

مصر.. حضارةٌ شريفة.. ووطنٌ كريم

ماجد حبته

واستعادت سوريا مقعدها

إسراء شوقي

من عبدالحليم لكوكب الشرق.. إرث «الموجى» خالد فى أسماع العرب

صور

فعاليات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

استعدادات الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى (صور)

تشييع جنازة الفنان مصطفى درويش

محطة تل أبيب

المزيد

يريدها "بن غفير" ويوقفها نتنياهو.. هل هناك عملية عسكرية إسرائيلية فى الضفة؟

عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.. كيف يؤثر على إسرائيل؟

خطة لمدة 5 سنوات.. كيف تستعد إسرائيل للمواجهة مع إيران؟