الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

طارق رسلان يطالب بزيادة موازنة البحث العلمي للارتقاء بالعملية التعليمية

طارق رسلان
طارق رسلان

طالب النائب طارق رسلان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس الشيوخ، بضرورة النظر إلى موازنة البحث العلمي في الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، مشيرا إلى أن موازنة البحث العلمي هزيلة وتحتاج إلى إعادة النظر.

ولفت “رسلان” خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء المناقشة العامة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، وأكثر من 20 عضواً من الأعضاء، عن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمى بشأن آليات تفعيل تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي للكتاب الجامعي الإلكتروني، مشيرا إلى أن الجمهورية الجديدة تستدعي دعم أنشطة التعليم المختلفة والارتقاء بهذه المنظومة للتحليق إلى آفاق عالية للوصول إلى مستويات متقدمة.

وتابع رسلان أن استغلال التحول الرقمي في البحث العلمي له أهميته بالإضافة إلى زيادة موازنة البحث العلمي للارتقاء بمنظومة العملية التعليمية.

من جانبه قال النائب أحمد البدري، وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بمجلس الشيوخ: "ان موضوع طلب المناقشة العامة من الموضوعات الهامة باعتبار أن التعليم هو قاطرة التنمية المستدامة، هذه الاستراتيجية يجب أن تكون ممتدة من التعليم قبل الجامعي حتى التعليم الجامعي، وأن تكون استراتيجية متكاملة وغير منفصلة، ولابد أن تبنى على أمور كثيرة، فيجب اكتشاف المواهب العلمية، ووضع آلية لإلحاق هذه المواهب فى الجامعات التي تتفق مع مواهبهم من خلال مكتب التنسيق، ولا بد من الاهتمام بالجامعات التكنولوجية وربط التعليم بمتطلبات سوق العمل، ويجب تبنى العلماء المصريين بدلا من هروبهم إلى الخارج".

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