يعزز من حماية البيئة البرية.. معلومات لا تعرفها عن أول ملاذ آمن للحيوانات البرية

على مدار الأيام الماضية، شهدت محافظة الفيوم، مراسم توقيع بروتوكول رباعي بين وزارة البيئة، والمحافظة ومؤسسة الأميرة عالية بنت الحسين، ومؤسسة «four paws» العالمية، لإنشاء أول "ملاذ آمن للحيوانات البرية" في محمية وادي الريان بمحافظة الفيوم، في إطار تنشيط السياحة البيئية والذي سيعود بالنفع على المحافظة.

أبرز المعلومات عن أول ملاذ آمن للحيوانات البرية…

1- يقام على غرار "المأوى" كما هو موجود في دولة الأردن.

2- من المقرر أن يحتضن الملاذ الحيوانات البرية التي يتم إنقاذها من أماكن الحروب، وحدائق الحيوانات السيئة.

3- سيتم احتضان الحيوانات البرية المهددة بالانقراض في محمية وادي الريان داخل الملاذ.

4- من المقرر أن يشمل الملاذ جوانب ترفيهية وسياحية إلى جانب المحمية.

5- ضمن التخطيط سيراعي تصميم المحمية توفير الراحة لذوي الاحتياجات الخاصة.

6- يشمل الملاذ المقرر إنشائه جانبا تعليميا في مجال الطب البيطري.

7- المشروع يوفر فرص عمل خضراء ويعزز مصادر الدخل والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمحافظة.

8- المشروع يخلق منتجا جديدا، وهو "السياحة البيئية"، ويفتح باب الاستثمار في المحميات الطبيعية.

9- المشروع يعزز مفهوم الصحة الواحدة من خلال التواصل بين الإنسان والأرض والحيوان والنبات، ويعكس صحة الكوكب.

10- يحافظ على التنوع البيولوجي والحيوانات النادرة وتنوع الأنشطة.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أوضح في بيان صحفي، أنّ 51% من أراضي المحافظة محميات طبيعية، بينما يعيش أهالي المحافظة على نحو 33% من أرضها، مما يؤكد ضرورة الاهتمام بالاستثمار في المحميات الطبيعية والجذب البيئي.

كما يأتي إنشاء أول ملاذ للحيوانات في مصر في إطار الحفاظ على البيئة والكائنات الحية، والذي من المقرر إنشائه على غرار ما حدث في الأردن، إذ أنه يشجع السياحة البيئية ويرتاد على مثل هذه الأماكن محبي الحيوانات من كل حدب وصوب.