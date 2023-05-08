يسرى الشرقاوى: الحوار الوطنى مفتوح للشعب المصرى كله عبر الموقع الإلكترونى (فيديو)

قال الدكتور يسري الشرقاوي، مستشار الاستثمار الدولي ورئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الحوار الوطني مفتوح للشعب المصري كله عبر الموقع الإلكتروني، معقبًا: "كل الناس في مصر يمكنهم كتابة مقترحاتهم وآرائهم ومشاركاتهم، ولا يقتصر الأمر على المشاركين في الحوار الوطني".

وأضاف الشرقاوي، خلال لقائه عبر القناة الأولى المصرية، اليوم الإثنين، أن القضايا الاقتصادية حظيت باهتمام كبير جدًا في الفترة الأخيرة نظرًا لظروف عالمية ومحلية وإقليمية، موضحًا أن لدينا ظروفًا وتحديات لا بد للمواطن أن يكون على بُعد متساوٍ منها، حيث نسمع الرأي والرأي الآخر، ونتحدث ونتناقش ونتحاور، وهذه هي الطريقة المثلى للوقف على المشاكل والتحديات ووضع الرؤى لحلها.

الشارع المصري بات أكثر اهتمامًا بالقضايا الاقتصادية

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن ثقافة الاقتصاد في الفترة الأخيرة صنعتها الظروف الصعبة بالشارع المصري، منوهًا بأن الشارع المصري بات أكثر اهتمامًا بالقضايا الاقتصادية وأكثر قربًا لمشكلاته.

ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إلى أن موجات التضخم أدت إلى غلاء أسعار بعض السلع الأساسية، ولا يوجد صوت يعلو في الاهتمامات في الشارع فوق المحور الاقتصادي الخاص بحياته اليومية على مستوى الفرد والأسرة والمؤسسة وغيرهم.

جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أربكت المشهد الاقتصادى

وتابع: الاقتصاد لدينا يعاني من بعض المشاكل، حيث إننا كنا في مرحلة التحول بعد مشروعات البنية التحتية، والمشروعات القومية، وإعداد الدولة للنهوض اقتصاديًا حتى 30 ديسمبر 2018، وكنا على مشارف التحول لما يعرف بالاقتصاد الإنتاجي أو التوسع في مشروعات الصناعة والزراعة، وبالتالي يأتي بعدها التصدير ورفع مستوى الاحتياط النقدي للبلد، ولكن جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية أربكت المشهد الاقتصادي.