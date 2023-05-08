الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تنظمه وزارة البيئة قريبا.. 9 معلومات عن ماراثون الرمال

وزارة البيئة
وزارة البيئة

تستعد وزارة البيئة لتنظيم ماراثون عالمى بمحمية وادى الريان فى محافظة الفيوم وذلك بالتعاون مع إحدى الشركات الفرنسية، في إطار اهتمام الوزارة بالأنشطة السياحية التى تتناسب مع طبيعة المحميات، وذلك بالتوازى مع مشروعات جديدة خضراء داخل المحمية أبرزها حديقة حيوان مفتوحة لتصبح ملاذا آمنا للحيوانات البرية على غرار جدية مأوى بالأردن.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الماراثون الذي تبحث الوزارة الإجراءات الخاصة بتنظيمه. 

‏1-  ماراثون الرمال يعد سباقا عالميا تم تنظيمه لأول مرة  منذ 40 عاما فى المغرب.

2- يتم تكرار ماراثون الرمال في العديد من الدول، ويعد هذا هو النسخة المصرية تحت اسم سباق الرمال بمحمية وادى الريان.

‏3- ضمن شروط تنفيذ ماراثون الرمال مراعاة كل المعايير والاشتراطات البيئية فى المحميات الطبيعية.

4- يتم تنظيم مارثون الرمال على مسافة 120 كم تقريبا فى عمق صحراء وادى الريان بالفيوم. 

5- مدة مارثون الرمال بمحمية وادى الريان حوالى  أربعة أيام فى الصحراء.

 6- يهدف مارثون الرمال بمحمية وادى الريان، إلى الترويج بالإضافة إلى دعم السياحة البيئية فى مصر .

7- يستهدف مارثون الرمال بمحمية وادى الريان، تحقيق شهرة عالمية لمحمية وادى الريان والسياحة البيئية فى مصر، و سيتم إذاعته عبر القنوات التلفزيونية العالمية، ومنصات البث الرقمى.

 ‏8- من التوقع أن يحضر ماراثون الرمال بوادى الريان حوالى  300 مشارك من جنسيات مختلفة فى النسخة الأولى من مارثون الرمال بمحمية وادى الريان بمصر.

 9 - مارثون الرمال بمحمية وادى الريان ستتم إقامته تحت رعاية عدد من الوزارات، بالتعاون مع أحد الشركات الفرنسية  المتخصصة فى الدعاية والتسويق.   

يذكر أن  وزارة البيئة قد اعلنت موافقتها  على دعم السباق، بشرط الالتزام بالمعايير والاشتراطات الخاصة بالمحميات الطبيعية،  مع ضرورة تحديد المسؤليات والأدوار لكل الشركاء، و إتخاذ جميع الإجراءات للحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

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