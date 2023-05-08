الإثنين 08 مايو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فريق مستشفى الباجور يتمكن من استئصال ورم يزن ٧ كيلو من رحم سيدة

فريق مستشفى الباجور
فريق مستشفى الباجور

تمكن  فريق طبي  بمستشفى الباجور النموذجي في استئصال ورم يزن 7 كجم من رحم سيدة مسنة تبلغ من العمر 84 عام، وذلك عقب حجزها بالمستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، وإعدادها للجراحة على يد أطباء المستشفى.

وأجرى العملية الجراحية لاستئصال الورود من بطن السيدة المسنة داخل مستشفى الباجور كلا من الدكتور محمد مصطفى متولي، أخصائي جراحه أورام، الدكتور أحمد إبراهيم ندا أخصائي النساء و التوليد، الدكتور محمد النمر                      طبيب الجراحة، الدكتور إبراهيم عطيه أخصائي التخدير، الدكتور أحمد حمد المراكبي طبيب التخدير.


وتعود التفاصيل إلى حضور مريضة لعيادة جراحة الأورام عمرها 84 عام و تعاني من تضخم بالبطن، و بعد الإطلاع على الإشاعات و الرنين المغناطيسي، وعمل التحاليل و الفحوصات اللازمة، وجرى إعداد المريضه لإجراء التدخل الجراحي لاستئصال ورم بالرحم و المبيضين حجمه 14.27 سم و وزنه 7كجم، و منديل البطن السفلي و الزائدة الحدودية، و تم إرسال العينه للفحص الهيستوباثولوجي،وخرجت المريضه تحسن تحت المتابعه بالعياده الخارجية.

إجراء الفحوصات الطبية استئصال استئصال ورم الإشاعات الاستفادة التحسين التحسين المستمر

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