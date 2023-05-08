الاتحاد الأوروبي يدين هدم مدرسة ممولة منه في الأراضي الفلسطينية

أدان الاتحاد الأوروبي في بيان له، اليوم الاثنين، هدم مدرسة ممولة من الاتحاد الأوروبى، فى قرية جبة الذيب فى الأراضى الفلسطينية على يد القوات الإسرائيلية.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي، عبر موقعها الرسمي، اليوم الاثنين، أن الاتحاد الأوروبي يتابع هذه القضية عن كثب ويطلب من السلطات الإسرائيلية عدم استكمال أعمال الهدم الذي يؤثر بشكل مباشر على 81 طفلاً وتعليمهم.

وقال الاتحاد الأوروبي أن عمليات الهدم غير قانونية بموجب القانون الدولي، ويجب احترام حق الأطفال في التعليم، داعيا إسرائيل إلى وقف جميع عمليات الهدم والإخلاء والتي لن تؤدي إلا إلى زيادة معاناة السكان الفلسطينيين وتهدد بإشعال التوترات على الأرض.

وتابع البيان، أن العام الماضي شهد هدم إجمالي 954 مبنى أو الاستيلاء عليها من قبل سلطات الاحتلال في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية - وهو أعلى رقم مسجل منذ عام 2016، كما أن أكثر من 80% من المباني المهدمة (781) تقع في المنطقة "ج" وهو ما تسبب في نزوح 1032 شخصاً نتيجة عمليات الهدم، وهذا العام يسير بالفعل في اتجاه مماثل، الأمر الذي يبعث على القلق.

- فلسطين تدين بناء وحدات استيطانية جديدة

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أدانت إقدام سلطات الاحتلال على نشر مناقصات لبناء أكثر من ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة لتعميق الاستيطان وتوسيعه.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان صدر عنها، اليوم، إن الاحتلال يضرب بعرض الحائط جميع المواقف والمطالبات الدولية والاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية التي تدعو وتطالب بوقف الاستيطان، باعتباره غير قانوني، وغير شرعي، وجريمة تهدد بتقويض مبدأ حل الدولتين وفرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض بعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الأمم المتحدة.

وأوضحت الوزارة أن عمليات تعميق الاستيطان وتوسيعه تحدٍ سافر لإرادة المجتمع الدولي، واستخفاف بالمواقف الأمريكية والدولية التي تحذر من مخاطره على ساحة الصراع، باعتباره تصعيدًا خطيرًا للأوضاع.