مصر للطيران تنقل كنوز مصر بالمجان على رحلتها القادمة من إيطاليا (صور)

قال المهندس يحيى زكريا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن الشركة نقلت شحنة آثار مصرية مجانًا على متن رحلتها رقم MS792 القادمة من روما إلى مطار القاهرة الدولى.

وذلك انطلاقًا من دورها الوطنى الذي تقوم به مصر للطيران في سبيل الحفاظ على تراثنا وحضارتنا لما لها من قيمة تاريخية عريقة، وفي ضوء توجيهات الفريق محمد عباس حلمى وزير الطيران المدني.

وأضاف يحيي أن الشركة تقوم بدورها القومى فى استرداد باقى القطع المصرية الأثرية المهربة من مختلف دول العالم بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية المصرية، وقد تم تقديم كل التسهيلات اللازمة بالتعاون بين السلطات الإيطالية والسفارة المصرية بروما من خلال السفير باسم راضى سفير مصر بروما، وناجى غابة نائب السفير المصرى وحاتم محمود مدير مكتب مصر للطيران بروما لنقل شحنة الآثار على متن طائرة مصر للطيران من طراز B737-800 مع توفير كل وسائل التخزين والحماية لضمان وصول الشحنة بأمان إلى أرض الوطن.

جدير بالذكر أن مصر للطيران قامت خلال الأعوام السابقة بنقل عدة شحنات آثار مصرية من نيويورك وباريس وسويسرا إلى أرض الوطن دون مقابل حرصاً منها على أداء دورها كناقل وطني في حماية التراث المصري والذي تفخر مصر للطيران دائما به وبشعار حورس الذي يعد جزءًا من هذا التراث.

مصر للطيران

مصر للطيران

مصر للطيران