وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط تنظم الملتقى الطلابي الأول "نبني جسرا"

نظمت وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة أسيوط بالتعاون مع نظيرتها بجامعة الأزهر فرع أسيوط، فعاليات الملتقى الطلابي الأول تحت عنوان "نبني جسراً "، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والجامعة.

جاء ذلك برعاية الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وبإشراف الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية والمنسق العام لوحدات التضامن،

وشهد فعاليات ختام الملتقى الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أحمد المنصوري منسق وحدة التضامن الإجتماعي بأسيوط، والأستاذة عبير يونس ابو الفتوح منسق وحدة التضامن الإجتماعي أزهر أسيوط، وبمشاركة طلاب الجامعة.

- تعزيز أواصر العمل المجتمعي والخدمي من خلال تبادل المعارف والخبرات

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة تحرص على تقدیم الدعم لطلابها، وزيادة وعيهم الثقافي والاجتماعي، وتعزيز أواصر العمل المجتمعي والخدمي من خلال تبادل المعارف والخبرات، وعقد بروتوكولات تعاون مشترك بين الجامعة وقطاعات الدولة المختلفة.

وفي هذا الإطار صرح الدكتور محمود عبد العليم أن الملتقى الطلابي الأول لوحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية يستهدف تنمية الوعي وعي الشباب من خلال تبادل المعارف والخبرات، فضلاً عن إرساء ثقافة الحوار والإختلاف، ونشر ثقافة التطوع ودعمسس المشاركةج المجتمعية، متمنياً للطلاب ملتقي علمي مثمر .

ومن جانبه أوضح أحمد المنصوري، أن فعاليات الملتقى تضمنت جلسة حوارية بين الشباب بعنوان "التطوع والمشاركة وبناء الذات " تحاضر بها الأستاذة عبير يونس منسق وحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الأزهر ، بالإضافة إلي حلقة نقاش بعنوان الوقت، الانجاز، الابتكار يحاضر بها الأستاذ محمد جمال مسئول التمكين الإقتصادي بوحدة التضامن الإجتماعي بجامعة الأزهر ، كما تتضمن فعاليات الملتقي أيضاً زيارة طلابية إلي متحف التشريح بكلية الطب البيطري بجامعة أسيوط .

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