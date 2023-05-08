العثور على رضيعة عمر يوم في كرتونة بمركز الشهداء بالمنوفية

استقبل مستشفى الشهداء المركزي طفله رضيعه حديثة الولادة عمر يوم وذلك عقب العثور عليها من الأهالي تصرخ من الجوع في الساعات الأولى من صباح اليوم بجوار شبكة الكهرباء بالمدينة داخل كرتونة وعلى الفور جرى نقل الطفلة إلى مستشفى الشهداء المركزي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة .

وأكد شاهد عيان الواقعه وأحد الأهالي الذين عثروا على الطفلة الرضيعة حديثة الولادة انه شاهد كرتونه عقب مروره بجوار شبكة الكهرباء تهتز ويخرج صوت صراخ رضيع وعندما اقترب عسلها اجتمع العديد من الأهالي وقاموا باابلاغ الجهات المعنية والتي أمرت بنقل الطفله لمستشفى الشهداء المركزي، وتم الكشف الطبي عليها من قبل الأطباء في المستشفى وتم وضعها تحت عناية الأطباء داخل حضانة المستشفى .

و أكد مصدر طبي بالمستشفى ان الطفله عمرها يوم واحد فقط مربوطة الحبل السري و تم العثور عليها في حاله صحيه غير مستقره نظرا لااصابتها الصفراء وهو مرض شائع في حديثي الولاده أنه فور وصول الطفلة الرضيعة، جرى توقيع الكشف الطبي عليها من قبل أطباء الأطفال بالمستشفى ووضعها مباشرة داخل الحضانة لتلقي الرعايه الطبيه الازمه .

و انتقلت قوه من مركز شرطة الشهداء بقيادة المقدم مصطفى داود رئيس المباحث الي محل الواقعه ، حيث قام بتحرير المحضر اللازم و تكثف مباحث مركز الشهداء جهودها في تفريغ الكاميرات لمعرفة المتسبب و اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.