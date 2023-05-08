بالتزامن مع ذكراه.. أقدم صور لـ مارمرقس الرسول في مصر

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم 8 مايو 2023، بعيد استشهاد مارمرقس الرسول الذي أدخل المسيحية إلى مصر، كما أنه لُقب بـ"الإنجيلي" بعدما كتب إنجيلًا يسجل فيه حياة السيد المسيح ومعجزاته.

وقال قداسة البابا شنودة الثالث، في كتاب ناظر الإله الإنجيلي مرقس الرسول القديس والشهيد عن أقدم صور لمارمرقس الرسول في مصر، إن أقدم صور نعرفها للقديس مارمرقس في مصر ست صور ثلاث منها ترجع إلي القرن العاشر الميلادي، وثلاث ترجع إلى القرن الثالث عشر أما الصور الأولى، فاثنتان منها في الكنيسة الكبرى بدير السريان بوادي النطرون إحداهما على حجاب الهيكل المشهور باسم "باب النبوات" ويرجع تاريخها إلى سنة 913 م. وهي الصورة الخامسة من اليسار في أعلى حجاب الهيكل والصورة الثانية علي الباب الذي يقع بين الخورسين الأول والثاني وترجع إلي سنة 929 م.

وتابع: أما الصورة الثالثة التي يرجع تاريخها إلى القرن العاشر فتوجد في كنيسة المعلقة بمصر القديمة بأعلى الجدار القبلي للكنيسة، وعليها مسحة من الفن البيزنطي اليوناني تشرح لنا فكرة اليونانيين عن مار مرقس.

وأضاف: أما الصور الثلاث التي ترجع إلى القرن الثالث عشر، فأقدمها ترجع إلى سنة 936 ش. (1220 م.) وتوجد في مخطوطة رقم 21 مقدسة بمكتبة دير السريان بوادي النطرون. وهي مخطوطة للبشائر الأربعة باللغة القبطية. وفي إحدى صفحاتها صور الإنجيليين الأربعة، تلي هذه الصورة في القدم صورة أخري للقديس في كنيسة الأنبا انطونيوس بدير الأنبا أنطونيوس بالصحراء الشرقية، ترجع غالبًا إلي سنة 949 ش. (1233 م.) وقد كشفتها بعثة المعهد البيزنطي الأمريكي سنة 1931 م.

وواصل: والصورة الثرية الثالثة لتي ترجع إلي القرن الثالث عشر أيضًا، توجد في مخطوطة رقم 5/196 مقدسة بالمكتبة البطريركية تشمل البشائر الأربعة وتاريخها 9 مسري سنة 1007 ش.