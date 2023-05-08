أفضل الإطلالات فى أول عطلة رسمية عقب تتويج الملك تشارلز (صور)

كانت عطلة نهاية أسبوع أمس الأحد، مليئة بالاحتفالات والتاريخ في طور الإعداد لتتويج الملك تشارلز ملك بريطانيا، ففي يوم السبت 6 مايو، حضر بعض المشاهير الأكثر أناقة ورؤساء الدول وأفراد العائلات المالكة في جميع أنحاء العالم التتويج الرسمي في وستمنستر أبي، الذي شهد أكثر من 2000 ضيف على الحفل التاريخي.

ووفقًا لموقع "glamourmagazine"، فإنه على الرغم من أن الضيوف كانوا يرتدون ملابس رائعة بالحفل، فقد طُلب في الأساس ارتداء ملابس مناسبة لهذه المناسبة، وكسر التقاليد الملكية كجزء من محاولة الملك لإضافة عنصر التحديث إلى التتويج لذلك تم استبدال التيجان بأشكال ساحرة، وباستثناء الملك والملكة والأمير وأميرة ويلز في الزي الملكي - تم تجنب الجلباب والملابس الاحتفالية الكبرى للحصول على مظهر أكثر استرخاءً.

وفي هذه السطور نوضح إطلالات مختلفة لمشاهير فى أول عطلة بعد التتويج وخلال الحفل أمس.

كيت ميدلتون

في يوم الأحد 7 مايو، أقيم الملك والملكة الجديدان حفلة موسيقية مرصعة بالنجوم مع الآلاف من الجمهور المبتهج - حوالي 20000 منهم - في ساحة قلعة وندسور، وشهدت الأمسية أيضًا الأمير ويليام يشيد بأبيه وجدته الراحلة، وارتدت كيت بدلة حمراء من McQueen وشعرها متموجاً ناعماً.

أما إطلالة كيت يوم التتويج السبت فارتدت أميرة ويلز أردية ملكية رسمية وعباءة زرقاء عميقة من النظام الملكي الفيكتوري حوافها باللون القرمزي فوق فستان حريري مطرز من ألكسندر ماكوين لم تختر تاجًا أو تاجًا على شكل زهرة، ولكن غطاء رأس مصنوع من الكريستال والسبائك الفضية من تصميم جيس كوليت لألكسندر ماكوين.

كاتى بيري

أطلت كاتي بيري على خشبة المسرح في ثوب الكرة الذهبية المعدني مع قفازات ذات أطوال متطابقة وشعرها يعود إلى الوراء.

ستيلا مكارتني

ارتدت ستيلا مكارتني فستانًا قصيرًا بنقشة مربعات كبيرة من مجموعتها لخريف وشتاء 2023 لحضور احتفالات الحفل.

سونام كابور

أثناء أداء كلمة منطوقة في حفل التتويج، ارتدت الممثلة سونام كابور ثوبًا زهريًا شارك في تصميمه أناميكا خانا وإميليا ويكستيد.

تيوا سافاج

أحيت المغنية النيجيرية تيوا سافاج حفل التتويج بثوب أخضر لامع مكشوف الكتفين.

بالوما فيث

أدلى بالوما فيث ببيان حول أزمة المناخ قبل أدائه في حفل التتويج.