الإثنين 08 مايو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"إعلام القاهرة" تواصل فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر العلمي الدولي الـ28

إعلام القاهرة
إعلام القاهرة

تواصل كلية الإعلام جامعة القاهرة، اليوم، فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر  العلمي الدولي الثامن والعشرين لكلية الإعلام جامعة القاهرة والمقرر عقده يومي 7 و8 مايو بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي في العصر الرقمي: الآليات والتحديات"، بمقر الكلية، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتورة حنان جنيد، عميد الكلية ورئيس المؤتمر، والدكتورة وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر.
 

ويشارك في المؤتمر نخبة من الأكاديميين والخبراء والمتخصصين في المجال الإعلامي، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث يشمل المؤتمر 11 جلسة بحثية و5 حلقات نقاشية، يتم النقاش فيها حول 58 بحثًا ودراسة علمية.

وكانت قد ناقش المؤتمر  ضمن فعاليات اليوم الأول من مؤتمر كلية الإعلام الثامن والعشرين، والتي جاءت بعنوان "صناع المحتوى الإعلامي الرقمي"، وترأست الجلسة الدكتورة جيهان يسري، عميد كلية الإعلام الأسبق، وبمشاركة الدكتورة نشوة عقل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بكلية الإعلام جامعة القاهرة (معقباً)، وبحضور المقرر الدكتورة إيمان أسامة.

وفي بداية الجلسة، أوضحت الدكتورة جيهان يسري أن صناعة المحتوى الرقمي هي عملية تستهدف إنشاء نصوص أو صور أو فيديوهات عبر شبكة الإنترنت، مؤكدة أن صناع هذا النوع من الإعلام باتوا أكثر انتشارا، إلى أن ظهر مصطلح" المؤثرين" مؤخرا، بدافع وهدف أساسي وهو السعي لزيادة معدل المشاهدات والترفيه ومواكبة تطورات العصر.

ناقش الدكتور هاني نادي، أستاذ مساعد بقسم الإعلام التربوي كلية التربية النوعية جامعة المنيا، في البحث الأول للجلسة وجود بعض الممارسات العلمية غير المؤهلة في الساحة الرقمية وهذا يتم من خلال غير متخصصين (المؤثرين) وأنهم أشخاص غير مؤهلين للعمل الإعلامي .

وقالت الدكتورة حنان جنيد، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن تنظيم المؤتمر العلمى الدولى للكلية بمشاركة نخبة وطنية من أساتذة الإعلام والخبراء يتزامن مع ما نشهده فى تلك الآونة التى تشهد العديد من المفاهيم فى عالم متغير كليًا يحمل العديد من التناقضات فى مختلف المجالات.

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