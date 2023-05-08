منها "افتراضية جديدة حول الهرم الأكبر" .. أمسيات فنية وثقافية الليلة

باحث كوري جنوبي يقدم افتراضية جديدة حول الهرم الأكبر، وذلك خلال الندوة التي تنظمها مكتبة مصر العامة، بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة.

حيث تعقد في الرابعة من بعد عصر اليوم الأثنين، ندوة مفتوحة عامة تحت عنوان “افتراضية جديدة حول الهرم الأكبر”، وذلك لمناقشة كتاب الباحث الكوري جنوبي تشو هونج جون، “معجزة الهرم الأكبر”.

هذا ويناقش الكتاب كل من: دكتور أحمد مصطفي، دكتورة بسمة الصقار الباحثة في علم المصريات، الكاتب دكتور رضا عبد الرحيم، ويدير اللقاء الإذاعي عمرو الشامي.

ــ قبل بزوغ الفجر في معهد جوته

في سياق متصل، ينظم معهد جوته الألماني بالدقي، في السابعة مساء اليوم أيضا، عرض للفيلم الروائي الطويل “قبل بزوغ الفجر”، وذلك ضمن برنامج “أفلام لا تفقد بريقها”

وفيلم إ"قبل بزوغ الفجر"، نتاج ألماني نمساوي فرنسي مشترك عام 2016، وتبلغ مدة عرضه 106 دقيقة، ويعرض متبوعا بترجمة للغة العربية .

تدور أحداث الفيلم في عام 1936، عندما فر الكاتب النمساوي شتِفان تسڤايج من أوروبا هربًا من النازيين. وخلال رحلة هروبه إلى المنفى ألف رواية "الشطرنج القصيرة" والتي تعد واحدة من كلاسيكيات الأدب العالمي. وفي هذا السياق يروي فيلم "قبل بزوغ الفجر" الحاصل على جائزة الفن السينمائي بمهرجان الفيلم الألماني لعام 2016 والذي قام ببطولته الممثل جوزيف هادِر عن الفترة الأخيرة في حياة شتِفان تسڤايج الذي توفي فيما بعد في فيينا.

رسم الفيلم بورتريهًا فنيًا للكاتب وسلَّط في الوقت نفسه الضوء على تاريخ تلك الحقبة، كما حقق نجاحًا جماهيريًا بجذب أكثر من 2 مليون مشاهد إلى قاعات العرض.

ــ التكنولوجيا في التنمية المستدامة بالأعلي للثقافة

وفي الثالثة بعد ظهر اليوم، تعقد بقاعة المجلس الأعلي للثقافة، بمقره الكائن بساحة دار الأويرا المصرية بأرض الجزيرة، ندوة بعنوان “التكنولوجيا في التنمية المستدامة”، والتي تنظمها لجنة الثقافة الرقمية و البنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس.

هذا ويشارك في اللقاء كل من: دكتور شريف حماد أستاذ الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة عين شمس - وزير البحث العلمي الأسبق - عضو لجنة تنمية الثقافة العلمية و التفكير الإبتكاري.المهندس محمد عزام أستشاري التحول الرقمي ، ويدير الندوة الدكتور محمود أبو النصر وزير التعليم الأسبق.

ــ زوجة رجل مهم في أوبرا الإسكندرية

وفي السابعة مساء، وضمن فعاليات نادي الفيلم بأوبرا الإسكندرية، تعقد ندوة مع مدير التصوير السينمائي دكتور محسن أحمد، ويعقب اللقاء عرض فيلم “زوجة رجل مهم”، من إخراج محمد خان وبطولة أحمد زكي، وتقام الندوة بالتعاون مع جمعية الفن السابع بالإسكندرية.